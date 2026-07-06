طموح أميركا يصطدم بخبرة بلجيكا

تتجه الأنظار إلى ملعب «لومين فيلد» في مدينة سياتل الأميركية، حيث سيلتقي منتخبا أميركا وبلجيكا، فجر غدٍ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وكان الفريقان قد بلغا دور الـ16، بعدما واجها صعوبات كبيرة في دور الـ32 من المسابقة، حيث فاز المنتخب الأميركي بـ10 لاعبين على البوسنة والهرسك 2-صفر، فيما فاز المنتخب البلجيكي على نظيره السنغالي 3-2 بعد مباراة متقلبة في الدور ذاته.

ويتسلح المنتخب الأميركي بالعديد من العناصر الشابة، مثل كريستيان بولسيتش، والثنائي الدفاعي أنتوني روبنسون وأليكس فريمان، لكن الفريق سيفتقد خدمات بالوجان، الموقوف لمباراة واحدة فقط على خلفية طرده أمام البوسنة.

على الجانب الآخر، يتسلح منتخب بلجيكا بخبرة نجمه كيفن دي بروين، والمهاجم القوي روميلو لوكاكو، إلى جانب القائد يوري تيلمانس ولياندرو تروسارد، والحارس العملاق تيبو كورتوا.

وسبق للمنتخبين أن ألتقيا مرتين في تاريخ مواجهاتهما بالمونديال، وكانت المرة الأولى في نسخة عام 1930 في أوروغواي، حيث فاز المنتخب الأميركي بثلاثية نظيفة، وجاءت المواجهة الثانية في دور الـ16 في نسخة عام 2014، حيث فاز المنتخب البلجيكي 2-1.

وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة للعب أمام الفائز من إسبانيا والبرتغال.