العالم يحتفي بإنجاز مصر.. «لا أحد يدفن الفراعنة»

احتفت وسائل إعلام عالمية بإنجاز المنتخب المصري، عقب تأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الـ16 من بطولات كأس العالم، بعد فوزه بركلات الترجيح على منتخب أستراليا بنتيجة (4-2)، والتي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وأبرزت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الدور الذي لعبه قائد المنتخب المصري محمد صلاح، في مقال حمل عنوان: «صلاح ومصر يصنعان التاريخ ويتأهلان إلى ثمن نهائي كأس العالم»، مشيرة إلى أن المنتخب المصري كتب صفحة جديدة في تاريخه بالمونديال بتحقيقه أول فوز في الأدوار الإقصائية، في رابعة مشاركاته في بطولات كأس العالم بعد نسخ 1934 و1990 و2018.

واختارت صحيفة «ماركا» الإسبانية عنواناً لافتاً عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: «لا أحد يدفن الفراعنة»، في إشارة إلى تمسك المنتخب المصري بفرصه في تحقيق الحلم، في مباراة تقدم خلالها الفراعنة في الدقيقة 13 عبر رأسية المهاجم إمام عاشور، قبل أن يدرك المنتخب الأسترالي التعادل مع انطلاق الشوط الثاني بهدف عكسي من لاعب المنتخب المصري محمد هاني.

وركزت صحيفة «ميرور» البريطانية على الجانب التكتيكي للمباراة، ونشرت مقالاً بعنوان: «مصر تهزم أستراليا بركلات الترجيح بعد فشل مغامرة حارس المرمى»، مشيرة إلى رهان الجهاز الفني الأسترالي بقيادة توني بوبوفيتش على الدفع بالحارس المخضرم ماثيو رايان قبل نهاية الوقت الإضافي بدلاً من الحارس الشاب باتريك بيتش، في محاولة للاستفادة من خبراته في ركلات الترجيح، إلا أن المنتخب المصري حسمها بنتيجة (4-2) بعد تسجيل جميع ركلاته بنجاح.

واتجهت صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى التركيز على القيمة التاريخية للنتيجة، وعنونت: «مصر تحقق أول فوز لها على الإطلاق في الأدوار الإقصائية لكأس العالم على حساب منتخب أستراليا»، واصفةً إياها بالمحطة الفارقة في تاريخ الكرة المصرية.

فيما جاء عنوان صحيفة «ذا غلوب آند ميل» الكندية، ليبرز نجاح لاعبي المنتخب المصري في تنفيذ ركلات الترجيح بثقة عالية، تحت عنوان: «مثاليون في ركلات الترجيح.. مصر تطيح أستراليا وتحقق أول انتصار لها في الأدوار الإقصائية بكأس العالم».