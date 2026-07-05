رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لطفل ناجٍ من زلزال فنزويلا

في لفتة إنسانية مؤثرة على هامش كأس العالم 2026، قدّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دعمه للطفل الفنزويلي أندريس ميليس (12 عاماً)، الناجي من الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة لا جوايرا في 24 يونيو الماضي. وكان أندريس قد تصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن حوصر تحت الأنقاض، ما أدى إلى فقدانه عائلته وإصابته بإصابات خطرة انتهت ببتر إحدى ساقيه. ورغم المأساة، تمسك بحلمه في كرة القدم، معبّراً عن رغبته في الحصول على ملصق لرونالدو ضمن ألبوم كأس العالم الذي فقده تحت الركام. وبعد انتشار قصته، استجاب رونالدو بإرسال رسالة مصورة خاصة، قال فيها إنه يتمنّى له الشفاء ويدعوه لحضور إحدى مبارياته عند تعافيه.