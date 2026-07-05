محمد صلاح ومبابي في مشهد واحد.. مصر تكتب التاريخ بالمونديال

تحوّلت ثوانٍ معدودة سبقت ركلات الترجيح بين مصر وأستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026 إلى واحدة من أكثر اللقطات تداولاً في وسائل الإعلام العالمية، بعدما أظهرت الكاميرات لاعبي المنتخب المصري مجتمعين حول جهاز لوحي يعرض مقاطع مصورة قبل بدء تنفيذ الركلات، في مشهد اعتبرته صحف وشبكات دولية دليلاً على الدور المتنامي لتحليل الأداء والبيانات في حسم المباريات الكبرى.

ولفتت اللقطة الأنظار بعد تأهل مصر إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، إثر تفوقها على أستراليا بركلات الترجيح، في مباراة شهدت مشاركة الحارس الأسترالي المخضرم ماثيو رايان خصيصاً قبل نهاية الوقت الإضافي، بدلاً من زميله الحارس الأساسي باتريك بيتش استعداداً لركلات الحسم.

وكشفت تقارير إعلامية أن الجهاز الفني المصري، بقيادة حسام حسن، استعان بمحلل الأداء محمود سليم لعرض لقطات قصيرة للاعبي المنتخب، تضمنت كيفية تعامل حارس أستراليا وفريق ليفانتي الإسباني رايان مع ركلات الترجيح، ومن بينها ركلة نفذها النجم الفرنسي كيليان مبابي بطريقة «بانينكا» أمام الحارس نفسه خلال مباراة لريال مدريد أمام ليفانتي في سبتمبر 2025.

وربطت وسائل إعلام دولية بين تلك اللقطات والطريقة التي نفذ بها قائد المنتخب المصري محمد صلاح ركلته الترجيحية، إذ سددها بأسلوب مشابه، ليسهم في عبور منتخب بلاده إلى الدور التالي.

وعنونت صحيفة «سبورت» الإسبانية في تقريرها: «مبابي يُلهم مصر في ركلات الترجيح ضد أستراليا»، مشيرة إلى أن التكنولوجيا فرضت حضورها مجدداً في كأس العالم، بعدما رصدت الكاميرات لاعبي مصر وهم يراجعون مقاطع فيديو ومعلومات عن حارس المرمى الأسترالي قبل لحظات من تنفيذ الركلات.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز اللوحي كان يعرض صوراً وتحليلات تتعلق بماثيو رايان بهدف تحديد أنماط تحركه ونقاط ضعفه من نقطة الجزاء، معتبرة أن الدراسة المسبقة أسهمت في نجاح المنتخب المصري، وأن الاعتماد على هذا النوع من التحليل أصبح ممارسة متزايدة في كرة القدم الاحترافية.

أمّا صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فاختارت عنوان «صلاح يكسر لعنة ركلات الجزاء بتقليد مبابي»، وقالت إن قائد المنتخب المصري نفذ ركلته على طريقة «بانينكا» بعد مشاهدة المقطع الذي يظهر مبابي وهو يسجل بالطريقة نفسها في شباك رايان.

وفي الأرجنتين، تساءلت شبكة «تي إن تي» عن سبب مشاهدة لاعبي مصر ركلة جزاء مبابي قبل ركلات الترجيح، قبل أن توضح أن المنتخب المصري استغل اللقطات للحصول على تصور أفضل لطريقة تحرك رايان، بينما لم ينجح الرهان الأسترالي بإشراك الحارس في اللحظات الأخيرة من المباراة خصيصاً لركلات الترجيح.

بدورها، كتبت صحيفة «ماركا» الإسبانية، تحت عنوان «مصر تستخدم مبابي للفوز بركلات الترجيح»، معتبرة أن أكثر ما أثار الدهشة كان مشاهدة لاعبي المنتخب المصري لركلة جزاء سجلها مبابي قبل ثوانٍ من بدء التنفيذ، مضيفة أن خطة المدرب الأسترالي توني بوبوفيتش لم تحقق هدفها، إذ لم ينجح رايان في التصدي لأي ركلة، بينما أهدر لاعبان من المنتخب الأسترالي ركلتيهما ليحسم المنتخب المصري بطاقة التأهل.

ولم تقتصر أصداء التأهل على وسائل الإعلام، بل امتدت إلى الشارع المصري، حيث خرجت أعداد كبيرة من الجماهير إلى شوارع القاهرة وعدد من المحافظات للاحتفال بالفوز التاريخي، فيما تجمّع آلاف المصريين المقيمين في مدينة دالاس الأميركية أمام مقر إقامة بعثة المنتخب، ورددوا الهتافات احتفالاً بالإنجاز، قبل أن ينضم إليهم لاعبو المنتخب في مشهد احتفالي لافت.

الدرندلي: حلم مصر لا يتوقف

قال رئيس بعثة منتخب مصر نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خالد الدرندلي، إن ما يحققه المنتخب في البطولة «هو ثمرة تخطيط وعمل مشترك بين اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين».

وأضاف في تصريحات إعلامية: «حلمنا لم يتوقف عند دور الـ32، وسنواصل السعي لتحقيق المزيد في كأس العالم، اللاعبون آمنوا بقدرتهم على كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية، وسنبذل كل ما لدينا أمام الأرجنتين لمواصلة هذا المشوار، وإسعاد الشعب المصري الذي لم يتوقف عن دعم المنتخب داخل مصر وخارجها».

ويضرب المنتخب المصري موعداً مع منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية، يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة مرتقبة ضمن الدور ثمن النهائي.