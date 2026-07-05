مونديال 2026 يصنع معجزة الرأس الأخضر.. قفزة في السياحة والاستثمار وشهرة عالمية

أكدت تقارير إعلامية أن المشاركة التاريخية لمنتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026 تحولت إلى قصة نجاح تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، بعدما نجح «القروش الزرقاء» في استثمار ظهوره الاستثنائي على الساحة العالمية ليحقق مكاسب اقتصادية وسياحية وتسويقية غير مسبوقة.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية إن الدولة الأرخبيلية الصغيرة، التي لم تكن تحظى بحضور واسع في المشهد الكروي العالمي، وجدت نفسها خلال أسابيع قليلة في صدارة الاهتمام الإعلامي، مع تدفق التقارير التي سلّطت الضوء على طبيعتها الخلابة وثقافتها، إلى جانب الإشادة بما قدمه منتخبها من أداء بطولي.

وأوضحت الصحيفة: «يرى مراقبون أن هذا الظهور سيفتح الباب أمام زيادة الاهتمام السياحي بالرأس الأخضر، كما سيمنحها فرصة لتعزيز صورتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستفيدة من الزخم الذي صنعه المنتخب في أكبر حدث رياضي على مستوى العالم».

وأضافت: «لم تتوقف المكاسب عند الجانب السياحي، بل امتدت إلى الاقتصاد الرياضي، بعدما ارتفعت القيمة التسويقية لعدد كبير من لاعبي المنتخب، وأصبحوا تحت أنظار كشافي الأندية الأوروبية، كما ينتظر اتحاد الكرة الاستفادة من المكافآت المالية وعقود الرعاية الجديدة لتطوير البنية التحتية للعبة، وإنشاء المزيد من أكاديميات الناشئين وتحسين الملاعب وبرامج إعداد المواهب».

وتابعت: «يؤكد خبراء أن ما حققه المنتخب خلال البطولة يمثل فرصة استثمارية نادرة لدولة صغيرة، إذ تحولت قصة الفريق إلى علامة تجارية ملهمة للشركات العالمية الراغبة في ربط علاماتها التجارية بقصص النجاح والإصرار».

وأشارت إلى أنه من أبرز الرابحين على المستوى الفردي حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر جوزيمار خوسيه إيفورا دياس (فوزينيا)، الذي تحول إلى أحد أشهر نجوم البطولة، بعدما لامست قصته الإنسانية مشاعر الجماهير حول العالم، فقد نشأ في ظروف معيشية صعبة، وكانت والدته تعمل في أكثر من وظيفة لتوفير احتياجات الأسرة، بينما حرمت نفسها من كثير من أساسيات الحياة حتى تتمكن من شراء أول قفازات وحذاء رياضي لابنها، وكانت ترافقه لمسافات طويلة سيراً على الأقدام لحضور التدريبات، مؤمنة بأن موهبته تستحق كل هذا العناء.

وزادت: «مع انتشار هذه القصة خلال المونديال، تضاعفت شعبيته بصورة غير مسبوقة، إذ قفز عدد متابعي حسابه على (إنستغرام) من نحو 400 ألف إلى أكثر من 18 مليون متابع خلال فترة قصيرة، ليصبح أحد أكثر لاعبي البطولة جذباً للجماهير، كما تحول إلى هدف للعديد من الشركات الراغبة في التعاقد معه في حملات دعائية، في نموذج يعكس كيف يمكن لقصة إنسانية صادقة أن تتحول إلى قيمة تسويقية كبيرة».

وأردفت: «جاءت هذه الطفرة الإعلامية بعد مشوار استثنائي للرأس الأخضر في البطولة، أثبت خلاله أن التأهل إلى الأدوار الإقصائية لم يكن ضربة حظ أو نتيجة ظروف استثنائية، بل ثمرة عمل طويل ومنظومة تكتيكية متماسكة، وروح قتالية ظهرت منذ الجولة الأولى، إذ إنه رغم وقوع المنتخب في مجموعة صعبة ضمت إسبانيا وأوروغواي والسعودية، إلا أن الفريق نجح في تقديم أداء منظم، اعتمد على الانضباط الدفاعي والالتزام التكتيكي، ليحصد ثلاثة تعادلات، ويجمع ثلاث نقاط وضعته في المركز الثاني خلف إسبانيا المتصدرة، متقدماً على أوروغواي والسعودية، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ويؤكد أنه أحد أبرز مفاجآت البطولة».

وأكدت الصحيفة أنه مع كل مباراة كان المنتخب يفرض احترامه على المنافسين، بعدما أثبت أن الفوارق في التاريخ والإمكانات المالية لا تمنع صناعة الإنجاز داخل الملعب، حيث نجح اللاعبون في تقديم كرة جماعية منظمة، مع التزام تكتيكي كبير، وقدرة على استغلال الفرص، وهو ما جعل العديد من المحللين يطلقون على الرأس الأخضر لقب «الحصان الأسود» للبطولة، بعدما تجاوز توقعات الجميع، ووصل إلى الأدوار الإقصائية بأداء استحق الإشادة.

وقالت: «في دور الـ32 جاءت المواجهة الأصعب أمام الأرجنتين، حاملة لقب مونديال قطر 2022، وأحد أبرز المرشحين للاحتفاظ بالكأس، إذ دخلت الأرجنتين المباراة وسط توقعات بانتصار مريح، لكن منتخب الرأس الأخضر قلب كل الحسابات، وقدم واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، بعدما واجه منافسه بشجاعة كبيرة، وأغلق المساحات أمام نجومه، واعتمد على المرتدات السريعة التي شكلت خطورة حقيقية، بل ونجح في إحراج حامل اللقب، ودفعه إلى خوض أشواط إضافية، بعد مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى لحظاتها الأخيرة، حسمها (التانغو) بصعوبة 3-2».

واختتمت قائلة: «بين الإنجاز الرياضي والمردود الاقتصادي، أثبت منتخب الرأس الأخضر أن المشاركة في كأس العالم لم تكن مجرد رحلة قصيرة انتهت عند دور الـ32، بل بداية مرحلة جديدة في تاريخ كرة القدم بالبلاد، حيث نجح المنتخب في تحويل نتائجه داخل الملعب إلى قيمة اقتصادية وتسويقية وسياحية، ورسّخ صورة دولة صغيرة استطاعت أن تلفت أنظار العالم بفضل التخطيط والعمل والطموح. كما بعث برسالة واضحة، مفادها أن النجاح في الرياضة الحديثة لم يعد يقاس بالنتائج فقط، بل بقدرة المنتخبات على استثمار إنجازاتها في بناء مستقبل اقتصادي ورياضي أكثر استدامة».