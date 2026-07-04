شريحة إلكترونية تُنقذ حلم رونالدو في المونديال

أنقذت الشريحة الإلكترونية المدفونة في قلب الكرة الرسمية لمونديال 2026 حلم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في البقاء ضمن دائرة المنافسة العالمية، ففي لحظة حبست الأنفاس خلال مواجهة البرتغال وكرواتيا، كادت هفوة تحكيمية بشرية تعصف بطموحات البرتغاليين باحتساب هدف كرواتي قاتل، إلا أن لغة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كانت بالمرصاد، وتدخلت بدقة متناهية لإلغاء الهدف بداعي التسلل، لتتحول الشريحة الذكية إلى الحارس الأمين لآمال رونالدو في معركته الأخيرة نحو المجد.

وعقب الجدل التحكيمي الذي أثير حول شرعية اللقطة، حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأمر بإصدار بيان رسمي أكد فيه أن البيانات الصادرة عن تقنية الكرة المتصلة، الموجودة داخل كرة «تريوندا» التي تنتجها شركة «أديداس»، أثبتت بشكل قاطع وجود تلامس من قِبل اللاعب الكرواتي إيغور ماتانوفيتش أثناء بناء الهجمة. وأوضح «فيفا» في بيانه أن حساسات وحدة القياس بالقصور الذاتي، المعلقة داخل الكرة، قادرة على رصد أي تلامس طفيف للغاية بدقة متناهية، ويتم استعراضه للمشاهدين عبر البث التلفزيوني على شكل رسم بياني يشبه «نبضات القلب»، بما يمنح الحكام مستوى غير مسبوق من البيانات لاتخاذ قرارات سريعة وعادلة.

وأضاف الاتحاد الدولي: «تعتمد هذه التقنية الثورية على دمج مستشعرات فائقة الحساسية في مركز الكرة، ترسل إشاراتها بمعدل مئات المرات في الثانية الواحدة إلى غرفة حكم الفيديو المساعد. ولتطبيقها في حالات اللمس المشكوك فيها، استعانت تقنية الفيديو بما يشبه جهاز (السنيكوميتر) الشهير، المستخدم في رياضة الكريكيت للكشف عن الاحتكاكات غير المرئية بالعين المجردة، حيث أظهر هذا النظام إشارة ذبذبة واضحة لحظة مرور الكرة بجوار رأس ماتانوفيتش، ما أكد ملامستها لشعره، ليصبح زميله باشاليتش في موقف تسلل، وبالتالي يُلغى الهدف وتتبخر آمال كرواتيا».

وجاء اعتراف المهاجم الكرواتي إيغور ماتانوفيتش نفسه ليقطع الشك باليقين ويبدد أي احتجاجات، إذ قال في تصريحات صحافية عقب المباراة إنه شعر بلمسة خفيفة جداً في شعره، موضحاً أنه سأل الحكم لأنه لم يكن متأكداً بنسبة 100% من حدوث اللمسة، فأجابه الحكم بأن الشريحة الإلكترونية داخل الكرة رصدت الاحتكاك البسيط بالفعل.

وتوافق هذا الاعتراف مع تقرير منصة التحكيم المتخصصة «أرشيفو فار»، التي أكدت أن مراجعة اللقطة بدقة أظهرت جزءاً صغيراً من الكرة فوق رأس اللاعب مباشرة، ما يجعل وجود اللمسة أمراً واقعاً لا يقبل الجدل، ويثبت أن الشريحة الإلكترونية أدت وظيفتها بدقة، وأسهمت في تحقيق العدالة التحكيمية في منعطف مهم من البطولة.

• جهاز «السنيكوميتر» الشهير كشف عن ملامسة الكرة لرأس الكرواتي ماتانوفيتش.

• كرواتيا وقائدها مودريتش خارج المونديال بعد سيناريو «درامي» أمام البرتغال.