غارسيا يرد على اتهام الإساءة للكرة الإفريقية: «لم أقصدها»

قال مدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا، إنه لم يكن ينتقد كرة القدم الإفريقية عندما وصف «تلك الفرق» التي تفقد تنظيمها التكتيكي في الدقائق الأخيرة، وذلك عقب الفوز الدرامي لبلجيكا على السنغال في كأس العالم.

وقلب المنتخب البلجيكي تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز 3-2، بهدف في الوقت الإضافي، الأربعاء الماضي، ليضرب موعداً مع أميركا في دور الـ16 بعد غدٍ بمدينة سياتل.

وأجرى غارسيا مقابلة تلفزيونية بعد المباراة مباشرة، قال خلالها: «نعرف تلك المنتخبات، فهي تفقد تنظيمها التكتيكي مع اقتراب نهاية المباراة».

وأضاف: «كنا نعلم أيضاً أنه عندما تقدموا بهدفين نظيفين سيفعلون كل ما بوسعهم للدفاع عن مرماهم، وهو ما أراه خطأ فادحاً. ذكروني إذا تقدمنا يوماً بهدفين نظيفين ألا نفعل ذلك».

واعتبر بعض المتابعين أن تصريحات غارسيا تحمل انتقاداً لنواقص في كرة القدم الإفريقية، لكن المدرب الفرنسي البالغ من العمر 62 عاماً نشر رسالة عبر حسابه على «إنستغرام» لتوضيح مقصده، مؤكداً أن تصريحاته لم تكن بأي حال من الأحوال موجهة ضد المنتخبات الإفريقية.

وقال غارسيا: «عندما تحدثت عن (تلك المنتخبات)، كنت أقصد المنتخبات غير المعتادة على الحفاظ على التقدم في مباريات كأس العالم ذات المستوى العالي. ولم تكن تعليقاتي موجهة بأي شكل إلى المنتخبات الإفريقية».

وأضاف: «كان يمكن أن تنطبق هذه الملاحظات بالقدر نفسه على منتخبات آسيوية أو أميركية جنوبية أو أوروبية ليست معتادة على مثل هذا الضغط. وحتى أنا كمدرب أقل خبرة في بداياتي، تعلمت بالطريقة الصعبة أن إيقاف اللعب والدفاع عن النتيجة بأي ثمن يأتي بنتائج عكسية».