تويتر لينكدين تويتر فيسبوك لقطات للجمهور.. مونديال 2026 حسرة مشجعي كرواتيا بعد إلغاء هدف التعادل القاتل بمرمى البرتغال. إي.بي.إيه مشجعة جزائرية خلال مباراة سويسرا. أ.ف.ب مشجعة برتغالية تتزين بألوان علم بلادها على المدرجات. رويترز علم سويسرا يغطي وجوه جمهورها في المونديال. أ.ف.ب إسباني يلتقط صورة الفرحة الكبيرة بالتأهل لدور ال 16 . إي.بي.إيه جمهور النمسا شجع منتخب بلاده بشغف. رويترز صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 04 يوليو 2026 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App