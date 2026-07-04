عقدة أوروبية مستعصية على الجزائر في كأس العالم

عادت «العقدة الأوروبية» لتفرض نفسها على نتائج المنتخب الجزائري في بطولات كأس العالم، بعد الخروج المرير للمنتخب الجزائري، أمس، من الدور الـ32 في مونديال 2026، إثر خسارة رياض محرز ورفاقه أمام منتخب سويسرا بنتيجة (صفر-2)، في هزيمة وثّقت فصلاً جديداً من فصول إقصاء منتخبات القارة العجوز للكرة الجزائرية في المحفل العالمي الأكبر.

وشكّلت مواجهة سويسرا الخسارة السادسة للمنتخب الجزائري من أصل 11 مباراة جمعته بمنتخبات أوروبية على مدار مشاركاتهم المونديالية الخمس، إذ اكتفى الجزائر بانتصار وحيد، جاء على منتخب ألمانيا في مونديال إسبانيا عام 1982، مقابل أربعة تعادلات جاءت أمام إيرلندا في مونديال المكسيك عام 1986، وإنجلترا في مونديال عام 2010، وروسيا في مونديال البرازيل عام 2014، وأخيراً أمام النمسا في مونديال 2026، في مقابل ست هزائم جاءت أمام كل من: النمسا (1982)، وإسبانيا (1986)، وسلوفينيا (2010)، وبلجيكا وألمانيا (2014)، وسويسرا (2026).

وسجل لاعبو المنتخب الجزائري خلال مواجهاتهم الأوروبية في كأس العالم تسعة أهداف، مقابل استقبال شباكهم 18 هدفاً.

إسبانيا 1982

سجل المنتخب الجزائري مشاركته المونديالية الأولى في إسبانيا عام 1982، واستهل مشواره في المجموعة الثانية بتحقيق انتصاره الأول والوحيد على ممثلي قارة أوروبا، بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (2-1)، قبل أن يخسر في مباراته الثانية أمام منتخب النمسا بثنائية نظيفة، ثم عاد إلى سكة الانتصارات في مباراته الختامية بفوزه على منتخب تشيلي بنتيجة (3-2)، في انتصار لم يكن كافياً للعبور إلى الدور الثاني.

مونديال المكسيك 1986

وبدأت العقدة الأوروبية تفرض نفسها على المنتخب الجزائري منذ مونديال المكسيك 1986، حين استهل مشواره في المجموعة الرابعة بتعادل إيجابي أمام إيرلندا بنتيجة (1-1)، قبل أن يخسر مباراته الثانية أمام البرازيل بهدف نظيف، ثم يتلقى خسارة ثقيلة في مباراته الثالثة والأخيرة أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة، ليودع البطولة من دور المجموعات باحتلاله المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة.

مونديال 2010

وجاءت نسخة 2010 الأسوأ في تاريخ المنتخب الجزائري، بعدما فشل لاعبوه في تسجيل أي هدف خلال مباريات دور المجموعات، إذ استهل مشواره في المجموعة الثالثة بخسارة جديدة أمام أحد ممثلي أوروبا، جاءت أمام سلوفينيا بهدف نظيف، ثم تعادل سلبياً مع إنجلترا في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مشواره بالخسارة أمام الولايات المتحدة بهدف نظيف، ليحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، ويودع المونديال مجدداً.

البرازيل 2014

ورغم نجاح المنتخب الجزائري في تحقيق إنجاز التأهل للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية، فإنه استهل مشواره في مونديال البرازيل 2014 بهزيمة جديدة أمام منتخب أوروبي، بخسارته أمام بلجيكا بنتيجة (1-2) في أولى مباريات المجموعة الثامنة، قبل أن يحقق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (4-2)، ثم يتعادل مع روسيا بنتيجة (1-1)، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور الـ16، الذي تعرض خلاله لخسارته الثالثة تاريخياً أمام ممثلي أوروبا، بعد الهزيمة أمام ألمانيا بنتيجة (1-2).

مونديال 2026

تعرّض المنتخب الجزائري لهزيمة ثقيلة في افتتاح مشواره بمونديال 2026، بالخسارة أمام حامل اللقب، المنتخب الأرجنتيني، بثلاثية نظيفة في أولى مباريات المجموعة العاشرة، لكنه سرعان ما استعاد اتزانه بالفوز في مباراته الثانية على المنتخب الأردني بنتيجة (2-1)، ثم التعادل مع النمسا بنتيجة (3-3)، ليتأهل إلى الدور الـ32، الذي ودّع من خلاله البطولة بهزيمة جديدة أمام أحد ممثلي أوروبا، جاءت أمام سويسرا بثنائية نظيفة.