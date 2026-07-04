فونتين.. فرنسي من أصل مغربي سجل رقماً قياسياً منذ 68 عاماً

يحفل تاريخ نهائيات كأس العالم بالعديد من الأرقام القياسية التي يصعب تحطيمها، من بينها الرقم المسجل باسم الفرنسي من أصل مغربي جوست فونتين، الذي أحرز 13 هدفاً في مونديال السويد 1958، ليصبح منذ ذلك الحين أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، ما يعد رقماً قياسياً صمد منذ 68 عاماً.

وتعود أصول فونتين المغربية إلى ولادته في مدينة مراكش في 18 أغسطس 1933، قبل أن ينتقل برفقة عائلته إلى مدينة تولوز الفرنسية، في محطة شهدت بروز موهبته مبكراً في تسجيل الأهداف والمراوغة، ليلفت سريعاً أنظار مسؤولي نادي نيس، الذين ضموه إلى صفوف الفريق عام 1953، قبل أن يوقع في عام 1956 عقداً لمدة ثلاث سنوات مع نادي ريمس، خلفاً للهداف الشهير آنذاك ريمون كوبا، الذي انتقل للاحتراف في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وسطع نجم فونتين بعدما توج بلقب هداف الدوري الفرنسي عام 1958 بتسجيله 34 هدفاً، ليتم استدعاؤه في العام ذاته إلى صفوف المنتخب الفرنسي للمشاركة في مونديال السويد، حيث أكد مكانته كأحد أعظم هدافي كأس العالم، بتسجيله 13 هدفاً خلال ست مباريات خاضها مع منتخب «الديوك» في تلك النسخة، توزعت بواقع ثلاثة أهداف في شباك الأوروغواي، وهدفين في مرمى كل من يوغسلافيا وإيرلندا الشمالية، وهدف واحد في شباك كل من البرازيل واسكتلندا، قبل أن يختتم البطولة بتسجيل «سوبر هاتريك» (أربعة أهداف) في مرمى ألمانيا الغربية، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. يُذكر أن رقم فونتين القياسي يتفوق بفارق هدفين على المجري ساندور كوتشيس، الذي سجل 11 هدفاً في مونديال 1954، فيما يحتل الألماني جيرد مولر المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، بعدما أحرز 10 أهداف في مونديال 1970.