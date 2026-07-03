مدرب أميركا ينتقد حكم مباراة البوسنة والهرسك

انتقد مدرب أميركا، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، قرارات التحكيم في مباراة البوسنة والهرسك بدور الـ32 من كأس العالم 2026، التي انتهت لمصلحة منتخب «العم سام» 2-0، وقال إن المهاجم فولارين بالوغون لم يكن ينبغي «أبداً» أن يتلقى بطاقة حمراء، بعدما طُرد عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد (الفار)، ما يعني غيابه عن مباراة ثمن النهائي أمام بلجيكا الأسبوع المقبل.

وفي الدقيقة 64 اعتُبر أن بالوغون داس بشكل مثير للجدل على مؤخرة قدم المدافع طارق محاريموفيتش، وبدا أيضاً أن بالوغون تعرض لإصابة جراء الاحتكاك مع محاريموفيتش، لكن الإعادات البطيئة أظهرت أن قدمه الممدودة هبطت في وضعية خطرة على كاحل منافسه أثناء التفافه، ورغم الاحتجاجات بأن الاحتكاك كان عرضياً وغير مقصود، تلقّى بالوغون بطاقة حمراء بعد أن توجه الحكم البرازيلي رافايل كلوس لمراجعة اللقطة على الشاشة الجانبية. وقال بوتشيتينو «بالنسبة لي، ليست بطاقة حمراء أبداً. لم تكن أبداً نيته أن يدوس على قدم اللاعب».