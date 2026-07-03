كاكو: باراغواي صنع التاريخ بإقصاء ألمانيا.. والعين على فرنسا

أعرب لاعب فريق العين ومنتخب باراغواي، أليخاندرو كاكو، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي حققه منتخب بلاده بعد التأهل إلى دور الـ16 بنهائيات كأس العالم لكرة القدم على حساب المنتخب الألماني، مؤكداً أنهم نجحوا في كتابة صفحة جديدة في تاريخهم بعد أن تجاوزوا أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.

وأكد كاكو، في مقطع فيديو جرى تداوله أخيراً، أن مواجهة المنتخب الألماني لم تكن سهلة، في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المنافس، إلا أن منتخب باراغواي نجح في فرض شخصيته داخل الملعب وانتزاع بطاقة التأهل.

وقال: «أنا سعيد جداً، لقد صنعنا التاريخ، وكما تعلمون أن المنتخب الألماني قوي جداً، ويضم لاعبين ينشطون في الدوريات الكبرى، وبعضهم يقدم مستويات عالية».

وأوضح أن قيمة هذا الإنجاز تتجاوز مجرد الفوز على منتخب كبير، مشيراً إلى أن روح المجموعة كانت العامل الأهم في تحقيق الهدف.

وأضاف: «كان التأهل هو الأهم بالنسبة لنا كفريق، فالأمر لا يتوقف على لاعب واحد، لأننا جميعاً في القارب نفسه، ونريد مواصلة كتابة التاريخ في هذه النسخة من كأس العالم».

وأشار لاعب العين إلى أن فرحة التأهل كانت استثنائية داخل غرفة الملابس، خصوصاً في ظل الترشيحات التي سبقت المباراة، والتي كانت تصب بشكل كبير في مصلحة المنتخب الألماني.

وقال: «كانت الأجواء جنونية بعد التأهل، لأن كثيرين كانوا يرشحون المنتخب الألماني للتأهل على حسابنا بسهولة، لكننا قدمنا مباراة رائعة، ونجحنا في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16».

ولفت لاعب فريق العين إلى أن المنتخب سيطوي سريعاً صفحة هذا الإنجاز من أجل التركيز على المواجهة المقبلة، معتبراً أن الفريق لا يريد الاكتفاء بما تحقق حتى الآن، بل يتطلع إلى مواصلة مشواره في البطولة.

وتنتظر كاكو ورفاقه مواجهة أخرى من العيار الثقيل في دور الـ16، عندما يلتقون بالمنتخب الفرنسي، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في الساعة الواحدة من فجر الأحد بتوقيت الإمارات، على ملعب فيلادلفيا.

وخص اللاعب الدولي مدرب منتخب باراغواي، غوستافو ألفارو، بإشادة كبيرة، معتبراً أنه يستحق الثناء على العمل الذي قام به مع المنتخب خلال الفترة الماضية.

وقال: «مدربنا الحالي، غوستافو ألفارو، هو الأفضل لباراغواي، وأتمنى أن يبقى معنا لسنوات أخرى، والآن ننتظر المنافس المقبل، وأتمنى التأهل إلى الدور التالي».

أليخاندرو كاكو:

• مدربنا الحالي غوستافو ألفارو هو الأفضل لباراغواي، وأتمنى أن يبقى معنا لسنوات أخرى.