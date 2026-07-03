فابيو: قلة المباريات أكبر تحدٍّ لحراس مرمى الإمارات

أكد مدرب حراس المرمى في نادي كلباء، البرازيلي فابيو تيبيدينو (42 عاماً)، أن حراس المرمى الإماراتيين يمتلكون مقومات بدنية وفنية تؤهلهم للتألق في أقوى البطولات الدولية، ومنها كأس العالم، مقارنة بمستويات حراس المرمى الذين يشاركون حالياً في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بشرط إيجاد حلول لعدد من التحديات التي ترافق عملهم في الوقت الحاضر.

وقال فابيو لـ«الإمارات اليوم» إن «التحدي الأكبر الذي يواجه حراس المرمى المواطنين هو قلة عدد المباريات التي يخوضونها خلال الموسم الواحد»، مشيراً إلى أنه «لم يجد فروقاً كبيرة بين حراس مرمى المنتخبات العربية والحراس المواطنين الذين يلعبون في الدوري الإماراتي ومع المنتخب الوطني، باستثناء حارس المرمى المغربي ياسين بونو صاحب الثبات والاستمرارية الرائعة في المستوى».

وتابع: «هناك خطوات لابد من اتباعها لصناعة الحارس المونديالي القادر على التميز في المحافل العالمية، ويمكن تسليط الضوء على ثلاثة مقترحات حاسمة تساعد في ذلك، وتنطلق من قطاعات الناشئين والأكاديميات وهي: إلغاء مبدأ (الحارس الأساسي الدائم) في المراحل المبكرة من خلال تطبيق نظام المداورة الإلزامية، ومنح دقائق لعب متساوية لجميع الحراس لضمان عدم خسارة أي موهبة، والبدء في تحديد المواهب الأبرز في المراحل اللاحقة، وتكثيف رعايتها وإشراكها بشكل مستمر في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكسب الخبرة مبكراً، ومن المهم أيضاً تقنين الاستعانة بالحراس الأجانب، ومنع مشاركتهم في المراحل السنية، وقصر وجودهم على الفريق الأول فقط (بعد فئة تحت 21 عاماً) لحماية فرصة الحارس المواطن في اللعب كعنصر أساسي».

ووجه تيبيدينو رسالة قوية وملهمة لحراس المرمى الإماراتيين الشباب الذين يحلمون بتمثيل المنتخب الوطني والوصول إلى نهائيات كأس العالم، قائلاً: «لا يمكننا تحقيق أحلامنا إلا بالعمل الجاد والمرونة والكثير من الصبر والمثابرة، فمركز حراسة المرمى يتطلب طموحاً كبيراً، ويجب أن يتشارك الجميع هذا الحلم، وأن يظل الشغف والاعتزاز باللعب من أجل الإمارات هو المحرك الأساسي».

يُذكر أن المدرب فابيو يمتلك خبرة عريضة في الملاعب الخليجية والعالمية، شملت تدريب أندية إماراتية مثل النصر والوصل وكلباء، بجانب محطات بارزة مع أندية سعودية وبرازيلية، والإشراف على تدريب منتخبات البرازيل وتنزانيا وإندونيسيا.

. لا فروق كبيرة بين حراس مرمى المنتخبات العربية في كأس العالم ونظرائهم الإماراتيين.