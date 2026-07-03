تويتر لينكدين تويتر فيسبوك لقطات للجمهور.. مونديال 2026 مشجعة سنغالية في دكار أثناء مباراة بلادها أمام بلجيكا حيث خسرت السنغال ) 2- 3(. رويترز جماهير بلجيكا في بروكسل تتابع الفوز على السنغال. رويترز تجمّّع جمهور البوسنة والهرسك في سراييفو أثناء مباراته مع الولايات المتحدة وخسر صفر- 2. إي.بي.إيه مشجعو إنجلترا خلال مشاهدة مباراتهم أمام الكونغو الديمقراطية. رويترز مشجع لمنتخب الكونغو الديمقراطية أثناء مشاهدة مباراة بلاده أمام إنجلترا. أ.ف.ب مشجعو الولايات المتحدة يحتفلون بالفوز على البوسنة والهرسك. رويترز صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 03 يوليو 2026 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App