«ريمونتادا» إنجلترا أمام الكونغو تكرّر سيناريو الكاميرون 1990

أكدت العودة المذهلة لمنتخب إنجلترا أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، استمرار التفوق التاريخي للكرة الإنجليزية أمام المنتخبات الإفريقية في المحفل العالمي الأكبر، بعدما نجح منتخب «الأسود الثلاثة» في قلب تأخره إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف، بفضل ثنائية القائد هاري كين الذي خطف الأضواء في الشوط الثاني وقاد فريقه إلى دور الـ16 لمواجهة منتخب المكسيك في المباراة المقررة، الساعة الرابعة فجراً بتوقيت الإمارات، يوم الإثنين المقبل.

وجاءت المباراة أمام الكونغو امتداداً لسيناريوهات سابقة ارتبطت بالمنتخب الإنجليزي في مواجهاته أمام القارة الإفريقية، أبرزها المواجهة التاريخية أمام الكاميرون في ربع نهائي كأس العالم 1990 عندما تقدم «الأسود» 2-1 قبل أن يتفوق منتخب إنجلترا ويقلب الطاولة على منافسه بفوزه 3-2.

وبالعودة إلى الأرشيف التاريخي لمواجهات إنجلترا أمام المنتخبات الإفريقية في كأس العالم، يتضح أن هذه العلاقة تحمل طابعاً تنافسياً ثابتاً امتد عبر عقود عدة، إذ لم ينجح أي منتخب إفريقي في تحقيق الفوز على إنجلترا في تاريخ البطولة حتى الآن، بينما توزعت النتائج بين انتصارات إنجليزية وتعادلات محدودة فرضتها بعض المنتخبات في دور المجموعات.

وبدأت إنجلترا هذه السلسلة في نسخة 1986 بتعادل سلبي أمام المغرب، قبل أن تحقق فوزاً صعباً على مصر بهدف دون رد في 1990، وتواصل التفوق في النسخة نفسها عبر انتصار مثير على الكاميرون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع النهائي.

وفي 1998 تفوقت إنجلترا على تونس بهدفين دون ردّ، ثم جاءت سلسلة تعادلات أمام نيجيريا في 2002 والجزائر في 2010، قبل أن تعود الانتصارات أمام تونس في 2018 والسنغال في 2022، وصولاً إلى الفوز على الكونغو في نسخة 2026 الحالية.

وتبرز في هذا السياق المواجهة التاريخية أمام الكاميرون في ربع نهائي كأس العالم 1990، والتي شكلت إحدى أكثر مباريات إنجلترا إثارة في تاريخها المونديالي، بعدما تقدّمت الكاميرون بهدفين مقابل هدف قبل أن تنجح إنجلترا في العودة عبر ركلتي جزاء حاسمتين، لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في سيناريو يشبه إلى حد كبير ما حدث أمام الكونغو بعد أكثر من ثلاثة عقود.

ورغم هذا التفوق في كأس العالم، فقد سجلت المنتخبات الإفريقية فوزاً وحيداً على إنجلترا في مباراة ودية أقيمت أمام السنغال في 2025، وانتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لمصلحة «أسود التيرانغا»، في مواجهة خارج الإطار الرسمي للمونديال، ما يجعلها غير مدرجة ضمن السجل التاريخي لكأس العالم لكنها تبقى نقطة استثنائية في سجل المواجهات.