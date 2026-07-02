أنهت 4 عقود من الانتظار.. المكسيك تكسر لعنة الأدوار الإقصائية

انتهى انتظار دام 40 عاماً، فقد اعتاد المكسيكيون على مرارة الخروج من الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث عاش مشجعو المنتخب المكسيكي خيبة الأمل في هذه المرحلة في سبع مناسبات سابقة، لكن لن يكون الأمر كذلك بعد الآن، إذ سجل خوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز هدفين خلال تسع دقائق في الشوط الأول، ليقودا المكسيك إلى الفوز 2-صفر على الإكوادور، أمس، منهية صياماً استمر أربعة عقود عن تحقيق أي انتصار في الأدوار الإقصائية، ومتأهلة إلى دور الـ16.

وقال مدرب المكسيك، خافيير أغيري: «هذا يعني لي الكثير، لأنني كنت واحداً ممن لم يتمكنوا من تجاوز الأدوار الإقصائية، ونحن الآن في دور الـ16، وهناك ارتباط رائع بين الفريق والجماهير، نحن كالعائلة، إنه أمر مذهل».

وكانت المكسيك قد خسرت سبع مباريات متتالية في هذه المرحلة بين عامي 1994 و2018، قبل أن تودع نسخة 2022 من دور المجموعات، وعاد أغيري لتدريب المنتخب المكسيكي في أغسطس 2024، بعدما سبق له العمل مساعداً للمدرب في مونديال 1994، ثم عمل مدرباً للمنتخب في نسختي 2002 و2010، وأضاف أغيري: «سنظل في أعلى درجات التركيز حتى يوم الأحد المقبل، سنحاول استعادة اللاعبين للياقتهم، ثم سنرى ما إذا كنا قادرين على تحقيق انتصار جديد»، وبهذا الفوز مددت المكسيك سلسلة مبارياتها دون هزيمة إلى 12 مباراة، منذ خسارتها الودية أمام باراغواي في نوفمبر الماضي، كما أصبحت المكسيك أول منتخب من اتحاد «الكونكاكاف» يقصي منتخباً من اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) في مباراة إقصائية بكأس العالم، بعدما كانت منتخبات أميركا الجنوبية قد حسمت المواجهات الخمس السابقة لمصلحتها.