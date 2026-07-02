الجزائر في اختبار سويسرا بحثاً عن بطاقة العبور إلى ثُمن النهائي

يتطلع منتخب الجزائر لمواصلة مغامرته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتأهل لدور الـ16 في المونديال، حينما يواجه منتخب سويسرا، غداً، فيالساعة السابعة صباحاً، في دور الـ32.

وصعد المنتخب الجزائري للأدوار الإقصائية، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الـ10 برصيد أربع نقاط، حيث افتتح مشواره في المسابقة بالخسارة صفر-3 أمام الأرجنتين (حامل اللقب)، قبل أن يتغلب 2-1 على الأردن بالجولة الثانية، ثم اختتم مواجهاته في الدور الأول بتعادل مثير 3-3 مع النمسا، ليتواجد ضمن أفضل ثمانية منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12.

ويسعى المنتخب الجزائري للبناء على إنجازه الوحيد السابق، بالوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في نسخة البطولة عام 2014 بالبرازيل، التي شهدت مشاركته الأخيرة في كأس العالم.

في المقابل، افتتح منتخب سويسرا مشواره في المجموعة بالتعادل 1-1 مع منتخب قطر، قبل أن يحقق انتصاراً كبيراً 4-1 على منتخب البوسنة والهرسك بالجولة الثانية، فيما تغلب 2-1 على منتخب كندا بالجولة الأخيرة.

وبينما يعول منتخب سويسرا على قوة هجومه، الذي أحرز سبعة أهداف في لقاءاته الثلاثة بمرحلة المجموعات، فإن أكثر ما يقلق المنتخب الجزائري هو الهشاشة الدفاعية التي عانى منها في الدور الأول، الذي شهد استقباله 7 أهداف.

ويتمتع المنتخب السويسري بعمق كبير في خط الوسط، بقيادة القائد جرانيت تشاكا واللاعب النشيط أردون ياشاري، بينما كان لاعب الوسط الشاب يوهان مانزامبي (20 عاماً) بمثابة مفاجأة البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف.

في المقابل، أسهم رياض محرز بهدفين في هذه البطولة مع منتخب الجزائر، ولايزال هو محور هجوم الفريق، لكن سيكون الحارس لوكا زيدان وخط الدفاع بحاجة إلى تماسك أكبر أمام هجوم سويسرا.