كبرياء إسبانيا تصطدم بطموح النمسا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب لوس أنجلوس، الساعة 11 مساء اليوم، حيث تصطدم طموحات المنتخب الإسباني بنظيره النمساوي في مواجهة حاسمة لحساب دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويدخل الماتادور الإسباني اللقاء بكبرياء بطل أوروبا، ومنتشياً بسلسلة تاريخية من اللاهزيمة، بلغت 34 مباراة متتالية في جميع المسابقات الرسمية والودية، وبات على بعد خطوة واحدة من معادلة رقمه القياسي الوطني البالغ 35 مباراة، وثلاث خطوات من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا برصيد 37 مباراة متتالية دون هزيمة.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى هذا الدور بعد تصدره المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط حصدها من تعادل سلبي افتتاحي أمام الرأس الأخضر، ثم فوز عريض على السعودية برباعية نظيفة شهدت تألقاً لافتاً للواعد، لامين جمال، الذي سجل هدفاً وصنع آخر، قبل أن يختتم مشواره في المجموعات بانتصار ثانٍ ثمين على أوروغواي بهدف نظيف.

ويتميز رجال المدرب لويس دي لا فوينتي بصلابة دفاعية خارقة في المونديال الحالي، فقد حافظوا على نظافة شباكهم تماماً، ولم يستقبلوا أي تسديدة على المرمى في الأشواط الأولى، ولم تواجه دفاعاتهم أكثر من 6 تسديدات في مجمل مبارياتهم الأخيرة، وهو إنجاز لم يحققه سوى الأرجنتين في نسخة 2022.

في المقابل، يخوض منتخب النمسا هذه الموقعة مدفوعاً بإنجاز عبور دور المجموعات للمرة الأولى منذ 72 عاماً، وتحديداً منذ نسخة عام 1954 التي حققوا فيها المركز الثالث، وجاء تأهل النمسا بعد احتلال وصافة المجموعة الـ10 برصيد أربع نقاط، عقب الفوز على الأردن 3 -1 والخسارة أمام الأرجنتين بهدفين نظيفين، قبل النجاة في سيناريو درامي مثير أمام الجزائر برأسية قاتلة من المهاجم ساسا كالايدزيتش في الدقيقة 96 منحتهم التعادل 3-3.