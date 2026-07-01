منتخب «الفراعنة» يطلب شحن كميات إضافية من الأغذية المصرية إلى أميركا

دخل المنتخب المصري لكرة القدم المرحلة الأخيرة من استعداداته لمواجهة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، المقررة غداً، الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات، وسط ترتيبات إدارية وغذائية خاصة، وحشد جماهيري عربي متوقع في مدينة دالاس الأميركية التي تستضيف المباراة على أحد أكبر ملاعب البطولة.

وكشف مصدر داخل بعثة المنتخب المصري لـ«الإمارات اليوم» أن «الجهاز الإداري طلب إرسال كميات إضافية من الأغذية المصرية إلى أميركا، لضمان توفيرها للاعبين طوال فترة الإقامة في حال تأهل المنتخب إلى الدور التالي».

وأضاف المصدر: «تأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على البرنامج الغذائي الذي وضعه الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، وتجنب الاعتماد بشكل كامل على الوجبات الأميركية المعروفة بارتفاع سعراتها الحرارية».

وكانت البعثة المصرية اصطحبت معها كمية من الأغذية، إلى جانب طاهٍ مصري، ضمن خطة الجهاز الفني للحفاظ على أوزان اللاعبين، ومستوياتهم البدنية طوال البطولة، لاسيما في ظل ضغط المباريات، واختلاف الظروف المناخية. ويرى الجهاز الفني أن الالتزام بالنظام الغذائي يُمثّل أحد العوامل الأساسية للحفاظ على الجاهزية البدنية.

وأنهى المنتخب المصري مرانه الأخير وسط تركيز واضح على الجوانب الفنية، بعدما تأكدت جاهزية محمد صلاح الطبية، ومشاركته في مواجهة أستراليا.

وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في مدينة دالاس إلى نحو 32 درجة مئوية، فإن الجهاز الفني لا يبدي مخاوف كبيرة، في ظل إقامة المباراة على ملعب «إي تي آند تي» المغطى والمزود بأنظمة تكييف والذي يتسع لنحو 94 ألف متفرج، ما يوفر للاعبين أجواء مناخية مستقرة بعيداً عن تأثير الحرارة والرطوبة خارج الملعب.

من جهة أخرى، تواجه الجماهير المصرية صعوبات كبيرة في الحصول على تذاكر المباراة، بعدما نفدت عبر القنوات الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتصبح السوق السوداء الخيار الوحيد أمام الراغبين في الحضور.

وبحسب المصدر، فقد ارتفعت أسعار التذاكر في السوق غير الرسمية إلى نحو 1500 دولار أميركي، وهو ما حال دون تمكن أعداد كبيرة من المشجعين من تأمين مقاعدهم داخل الملعب، رغم الإقبال الكبير على حضور المباراة.

ورغم أزمة التذاكر، فإن الجالية المصرية تواصل استعداداتها لدعم المنتخب، بعدما حصلت على التصاريح الرسمية من السلطات الأميركية لتنظيم مسيرة جماهيرية في شوارع دالاس قبل المباراة، وأكد ممثلون عن الجاليات المغربية والتونسية والفلسطينية والعراقية المقيمة في مدينة دالاس حضورهم إلى الملعب ومحيطه لمؤازرة المنتخب المصري.

. ارتفاع سعر تذكرة مباراة «الفراعنة» وأستراليا في السوق السوداء إلى 1500 دولار.