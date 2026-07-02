وسائل إعلام عراقية: أرنولد تلقى اتصالات من اتحاد الكرة لتدريب «الأبيض»

كشفت وسائل إعلام عراقية، أمس، أن مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد، تلقى اتصالات من اتحاد كرة القدم الإماراتي، لإمكانية توليه تدريب «الأبيض» خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت مواقع إخبارية، مثل «إن سبورت» و«معرض الكرة» و«عراق إكسترا»، أن أرنولد يُعدّ من أبرز الأسماء المطروحة لقيادة المنتخب الإماراتي، في ظل خبرته الواسعة على المستويين الآسيوي والدولي، إذ سبق له تدريب المنتخب الأسترالي، وقاد المنتخب العراقي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي ودّع خلالها من دور المجموعات.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من اتحاد كرة القدم أو نظيره العراقي لكرة القدم بشأن ما أثير حول هذه الاتصالات، بينما تبقى هوية المدرب الجديد لـ«الأبيض» محل ترقب بعد إنهاء عقد المدرب الروماني، أولاريو كوزمين.