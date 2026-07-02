الأسطورة بلاتيني احتفل بيوم ميلاده بهدفين في مونديالين متتاليين

سجل تاريخ بطولات كأس العالم ظاهرة فريدة تمثّلت في نجاح لاعب واحد بالاحتفاء بيوم ميلاده بتسجيل هدفين في نسختين متتاليتين من المونديال، وكان ذلك من نصيب الأسطورة الفرنسية، ميشيل بلاتيني، المولود في 21 يونيو 1955، الذي احتفل بهذه المناسبة بالتسجيل في نسختَي 1982 و1986.

وشهدت مسيرة بلاتيني في نهائيات كأس العالم تسجيله خمسة أهداف خلال مشاركاته الثلاث المتتالية في نسخ 1978 و1982 و1986، من بينها هدفان أحرزهما في يوم ميلاده، وجاء الهدف الأول خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ27، عندما هز شباك المنتخب الكويتي في دور المجموعات من مونديال إسبانيا 1982، في المباراة التي فاز فيها المنتخب الفرنسي بنتيجة (4-1).

وعاد بلاتيني ليكرر المناسبة بعد أربعة أعوام، في عيد ميلاده الـ31، عندما سجل هدفاً في شباك المنتخب البرازيلي خلال مباراة الدور ربع النهائي من مونديال المكسيك 1986، التي انتهى وقتها الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يحسم المنتخب الفرنسي المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة (4-3).

ويُعدّ بلاتيني، النجم السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي، أحد أعظم لاعبي خط الوسط وأبرز صُنّاع اللعب في تاريخ كرة القدم الأوروبية، كما كان أول لاعب في عصره يفوز بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات متتالية أعوام 1983 و1984 و1985، وأسهم بشكل بارز في تتويج منتخب «الديوك» بلقب بطولة أمم أوروبا عام 1984، ليقود فرنسا إلى أول لقب قاري في تاريخها.