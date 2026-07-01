المكسيكي كينيونيس يسجل رقماً قياسياً في مونديال 2026

واصل لاعب المنتخب المكسيكي جوليان كينيونيس، تألقه برفقة منتخب بلاده في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، بعدما سجل وصنع هدفاً لزملائه في الانتصار الذي حققه المنتخب المكسيكي بثنائية نظيفة على حساب منتخب الإكوادور، في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الـ 32 في البطولة.

ورفع كينيونيس، البالغ من العمر 28 عاماً، عدد الأهداف التي سجلها في النسخة الحالية إلى ثلاثة، كما منحه صناعة الهدف لزميله راؤول خيمينيز في الشوط الأول من المباراة، بأن يصبح ثاني لاعب مكسيكي في التاريخ، يسجل ويصنع هدف في مباراة واحدة بالأدوار الإقصائية للمونديال، منذ إنجاز اللاعب مانويل نجريتي الذي في مونديال 1986 أمام بلغاريا.

وضرب المنتخب المكسيكي موعداً الاثنين المقبل في الدور الـ 16، ويلتقي فيها مع الفائز من مباراة إنجلترا أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.