8 مشاركات وإشادة «الفيفا».. التحكيم الإماراتي يتألق في كأس العالم

واصل طاقم التحكيم الإماراتي حضوره اللافت في كأس العالم 2026، بعدما سجل، حتى الآن، ثماني مشاركات في البطولة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في تأكيد جديد على الثقة التي يحظى بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورصدت «الإمارات اليوم» مشاركة الحكم الدولي، عمر آل علي، والحكم المساعد، محمد أحمد يوسف، وحكم الفيديو، محمد عبيد، في ثماني مباريات بمختلف الأدوار، كان أبرزها قيادة مباراة مصر ونيوزيلندا في دور المجموعات، التي شهدت الظهور الأول للطاقم الإماراتي في البطولة، بقيادة عمر آل علي حكماً للساحة، ومحمد أحمد يوسف مساعداً، ومحمد عبيد حكماً مساعداً لتقنية الفيديو.

وحظي الطاقم الإماراتي بإشادة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني، عقب المستوى المميز الذي قدمه في إدارة مباراة مصر ونيوزيلندا، في مؤشر إلى نجاحه في تقديم صورة مشرفة للتحكيم الإماراتي على أكبر مسرح كروي في العالم.

وشهدت بقية التكليفات تنوعاً في الأدوار، إذ شارك عمر آل علي حكماً رابعاً، ومحمد أحمد يوسف مساعداً احتياطياً، في مباراتَي الولايات المتحدة وتركيا، وكندا وجنوب إفريقيا، بينما واصل محمد عبيد حضوره حكماً مساعداً لتقنية الفيديو في مباريات هايتي واسكتلندا، والأرجنتين والجزائر، وتونس وهولندا، وجنوب إفريقيا والتشيك، والكونغو الديمقراطية وكولومبيا.

من جانبه، أكد الحكم الدولي السابق وخبير التحكيم عبدالله العاجل أن طاقم التحكيم الإماراتي يمتلك فرصة كبيرة للاستمرار في الأدوار المتقدمة من البطولة، قياساً بالمستوى المتميز الذي قدمه حتى الآن.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «طاقم التحكيم الإماراتي كان ينتظر فرصة لإثبات قدراته في هذا الحدث العالمي، وقد استغلها بأفضل صورة وفرض حضوره بجدارة».

وأضاف أن تنوع التكليفات بين إدارة المباريات، والحكم الرابع، وتقنية الفيديو، يعكس ثقة لجنة الحكام في «فيفا» بالكفاءات الإماراتية، مؤكداً أن مثل هذه الثقة لا تُمنح إلا بناء على الكفاءة والأداء.

وأكد العاجل أن الطاقم الإماراتي يمتلك جميع مقومات النجاح، داعياً أفراده إلى مواصلة التركيز والهدوء خلال ما تبقى من مباريات البطولة، بما يعزز فرص استمرار حضورهم في الأدوار المقبلة.