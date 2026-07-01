أميركا ترفع شعار «ممنوع الوداع المبكر» على أرضها

يعد الوصول إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم أمراً معتاداً بالنسبة لمنتخب الولايات المتحدة، لكن رحلته غالباً ما تنتهي سريعاً بمجرد بدء مباريات خروج المغلوب.

وتشهد مباراة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك، التي تقام في الساعة الرابعة فجر الخميس بتوقيت الإمارات، على ملعب سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، المشاركة الثامنة للأميركيين في الأدوار الإقصائية خلال 12 نسخة من كأس العالم، إلا أنهم لم يحققوا الفوز في هذه المرحلة سوى مرة واحدة فقط، وذلك في نسخة 2002.

وكان منتخب أميركا قد تأهل إلى دور الـ32 بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بعد فوزه على باراغواي 4-1 وعلى أستراليا 2-صفر، وخسارته أمام تركيا 2-3.

على الجانب الآخر، بدأ منتخب البوسنة مشواره في البطولة بالتعادل مع المضيف كندا 1-1، ثم خسر بنتيجة ثقيلة 1-4 أمام سويسرا، لكنه حقق الفوز على قطر 3-1، ليتأهل كواحد من أفضل أصحاب المركز الثالث في مجموعاتهم بالمونديال.

ومن بين الأسماء التي تألقت في الدور الأول من المنتخب الأميركي، يبرز اسم جيوفاني رينا، أحد مفاجآت البطولة للمنتخب الأميركي، والمهاجم فلوريان بالوجان والمدافع أليكس فريمان وغيرهم من العناصر الأخرى المؤثرة في أداء الفريق بالمجموعات.

على الجانب الآخر، سار المنتخب البوسني خطوة بخطوة في المونديال، ونجح لاعبوه في تقديم إنجاز تاريخي للكرة في بلادهم ببلوغ مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى في تاريخه.

ويتسلح منتخب البوسنة بخبرات قائده إدين دزيكو، مهاجم شالكه الألماني، إلى جانب إيمردين ديميروفيتش، مهاجم شتوتغارت، وكريم ألاييجوفيتش الذي سجل هدفاً رائعاً في شباك قطر في الجولة الثالثة.