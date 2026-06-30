هالاند يناطح «الفيلة» في معركة النرويج وساحل العاج

يلتقي منتخبا النرويج وساحل العاج، في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، في مباراة تجمع اثنين من أقل المنتخبات خبرة في الأدوار الإقصائية، في أرلينغتون بولاية تكساس.

وتأهلت ساحل العاج بحلولها ثانية في مجموعة خامسة قوية، حيث حُرمت من الصدارة فقط بسبب نتيجة المواجهة المباشرة أمام ألمانيا.

أما النرويج فتخلت فعلياً عن آمالها في إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة التاسعة خلال الجولة الثالثة، عندما أجرت 10 تغييرات على تشكيلتها الأساسية في مواجهة فرنسا.

ووصف المدرب، ستوله سولباكن، الذي يعول على الهداف الفتاك، إرلينغ هالاند، هذا القرار بأنه «واضح»، في ظل ضمان التأهل.