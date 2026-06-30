المكسيك تواجه الإكوادور بـ «الأرض والجمهور»

تلتقي في الخامسة من صباح الغد بتوقيت الإمارات، المكسيك، إحدى الدول الثلاث المضيفة، مع الإكوادور، في العاصمة مكسيكو في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وحققت المكسيك، بقيادة النجم راؤول خيمينيز، العلامة الكاملة في المجموعة الأولى، وتأمل الاستمرار في استغلال عاملَي الأرض والجمهور كي تكرر على الأقل إنجازها على أرضها في عامي 1970 و1986 عندما بلغت ربع النهائي.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب إكوادوري بمعنويات عالية عقب فوزه على ألمانيا 2-1، ما خوّله حجز بطاقته إلى دور الـ32. وقال مدربه الأرجنتيني، سيباستيان بيكاسيسي، عقب التأهل: «أهمية هذا الإنجاز ليست بالنسبة لي، بل للناس. لقد منح اللاعبون سعادة كبيرة للجماهير، وعلينا أن نستمتع بذلك ونحتفل».