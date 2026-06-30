هجوم فرنسا يرعب السويد

تسعى فرنسا، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة، إلى مواصلة بدايتها المثالية عندما تلاقي السويد، ثالثة المجموعة السادسة، في نيوجيرسي الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة بتوقيت الإمارات، ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وأظهرت فرنسا، الطامحة إلى اللقب الثالث في تاريخها، نواياها بتسجيل 10 أهداف خلال ثلاثة انتصارات في دور المجموعات، منها أربعة أهداف في مرمى النرويج.

ومكّنت هذه النتائج فرنسا من تحقيق مسار مثالي في دور المجموعات للمرة الأولى منذ تتويجهم على أرضهم عام 1998، وهو مؤشر قوي يعزز مكانتهم كمرشحين لإحراز اللقب.

كما أن تسجيل ثلاثة أهداف، على الأقل، في مبارياتهم الثلاث الأخيرة في كأس العالم، يبرز القوة الهجومية للتشكيلة الفرنسية، بقيادة هدافيها القائد كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي (أربعة أهداف لكل منهما).

وإذا نجحت في أن تصبح أول منتخب يحقق هذا الإنجاز في خمس مباريات متتالية، فإن تحقيق ذلك سيقودها تلقائياً إلى تحطيم رقم قياسي آخر: سبعة انتصارات متتالية في كأس العالم أمام منتخبات أوروبية.

ورغم تأهلها ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث فقط، فقد حطمت السويد بقيادة مدربها الإنجليزي غراهام بوتر رقمها الوطني بتسجيل سبعة أهداف في دور مجموعات المونديال (فوز واحد، وتعادل واحد، وخسارة واحدة).

ولايزال أمامها طريق طويل لمعادلة الـ15 هدفاً التي سجلتها في نسخة 1994، وهي آخر مرة استضافت فيها الولايات المتحدة البطولة، حين أنهت السويد النهائيات في المركز الثالث.

وتتفوق فرنسا في 23 مواجهة أمام السويد (12 فوزاً، وخمسة تعادلات، وست هزائم)، لكن المواجهتين الوحيدتين في البطولات الكبرى انتهتا بالتعادل 1-1 عام 1992، وفوز السويد 2-0 في 2012، وكلتاهما في كأس أوروبا.

وفازت فرنسا على السنغال افتتاحاً 3-1 ثم العراق 3-0 قبل أن تجهز على النرويج 4-1، فيما فازت السويد افتتاحاً أمام تونس 5-1 قبل أن تخسر بالنتيجة عينها مع هولندا ثم تتعادل مع اليابان 1-1.

• تاريخ المواجهات المباشرة لمصلحة «الديوك».. 12 انتصاراً و5 تعادلات و6 هزائم.