5 من أصل 15 لاعباً بدوري المحترفين يواصلون مشوارهم في المونديال

نجح خمسة لاعبين، من أصل 15، من أندية دوري المحترفين لكرة القدم في مواصلة طريقهم مع منتخباتهم الوطنية إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، فيما انتهى مشوار اللاعبين الـ10 الآخرين بخروج منتخباتهم من دور المجموعات بنتائج ثقيلة، وأخرى غير متوقعة.

وحافظ نادي العين على حضوره القوي في الأدوار الإقصائية بعدما تأهل لاعبوه الثلاثة المشاركون في البطولة، إذ صعد المغربي سفيان رحيمي مع منتخب بلاده بعد احتلال المغرب المركز الثاني في مجموعته، كما تأهل المدافع المصري رامي ربيعة مع منتخب مصر وصيفاً لمجموعته، فيما عبر الباراغوياني أليخاندرو كاكو إلى الدور الثاني بعدما حجز منتخب بلاده إحدى بطاقات أفضل أصحاب المركز الثالث.

ونجح مهاجم الجزيرة سيمون بانزا في قيادة منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور الثاني عبر بوابة أفضل أصحاب المركز الثالث، بينما واصل لاعب البطائح ديني بورغيس مشواره مع منتخب الرأس الأخضر، بعدما احتل منتخب بلاده المركز الثاني في مجموعته متفوقاً على منتخبي الأوروغواي والسعودية.

في المقابل، ودّع 10 لاعبين البطولة مع نهاية مرحلة المجموعات، يتقدمهم ثنائي المنتخب العراقي مهند علي (دبا) وإبراهيم بايش (الظفرة)، بعدما أنهى «أسود الرافدين» مشاركتهم في المركز الأخير دون أي نقطة إثر ثلاث هزائم أمام فرنسا والنرويج والسنغال.

كما خرج الثلاثي الأوزبكي أوتابيك شوكوروف (بني ياس)، وعزيز جانيف (البطائح)، وعبدالله ييف (دبا)، بعد احتلال منتخب أوزبكستان المركز الأخير في مجموعته عقب خسائره أمام كولومبيا والبرتغال والكونغو الديمقراطية.

ولحق بهم الخماسي الإيراني شهريار موغانلو وسامان قدوس (كلباء)، وسعيد عزت الله (شباب الأهلي)، ومحمد قرباني (الوحدة)، ومهدي قائدي (النصر)، بعدما اكتفى منتخب إيران بالمركز الثالث في مجموعته، وفشل في حجز إحدى بطاقات أفضل أصحاب المركز الثالث.

وسيكون لاعبو دوري المحترفين الخمسة على موعد مع اختبارات قوية في الدور الثاني، إذ سيصطدم سفيان رحيمي مع المغرب بهولندا، فيما تواجه مصر بقيادة رامي ربيعة منتخب أستراليا، ويخوض أليخاندرو كاكو مع منتخب باراغواي موقعة قوية أمام ألمانيا، بينما يواجه سيمون بانزا مع الكونغو الديمقراطية منتخب إنجلترا، ويخوض ديني بورغيس مع الرأس الأخضر مواجهة صعبة أمام حامل اللقب الأرجنتين.