إصابة محمد صلاح تُقلق منتخب مصر.. وموقفه من مباراة أستراليا يتحدد اليوم

خيّم القلق على معسكر المنتخب المصري في مدينة سبوكين الأميركية، بعدما تعرّض قائد الفريق محمد صلاح لإصابة عضلية خلال مواجهة إيران في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026، في وقت يترقب فيه الجهاز الفني والطبي نتائج الأشعة المقرر إجراؤها صباح اليوم، لتحديد طبيعة الإصابة، وحسم موقف هداف «الفراعنة» من المشاركة أمام أستراليا في دور الـ32، الجمعة المقبل. وباتت إصابة صلاح (34 عاماً)، الذي سجل ⁠هدفاً وصنع آخرين في مباراتي فريقه السابقتين أمام بلجيكا ونيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة، تمثل الهاجس الأكبر داخل البعثة المصرية، في ظل مخاوف الجهاز الطبي من أن تكون مرتبطة بالإصابة السابقة في أوتار الركبة، التي أبعدته عن عدد من مباريات ليفربول الإنجليزي في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي.

وجاءت الإصابة في توقيت كان فيه صلاح قد حقق رقماً تاريخياً جديداً، بعدما بدأ أساسياً أمام إيران في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ليصبح أول لاعب مصري يخوض خمس مباريات أساسياً في تاريخ مشاركات المنتخب المصري بكأس العالم، بحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصاءات، في إنجاز يعكس استمرارية قائد المنتخب في أكبر المحافل الدولية.

وقال مدرب المنتخب المصري، حسام حسن، في تصريحات إعلامية عقب نهاية المباراة، إن صلاح شعر بآلام خلال مجريات المباراة، الأمر الذي دفع الجهاز الفني إلى استبداله تفادياً لتفاقم الإصابة، معرباً عن أمله في أن يتمكن قائد الفريق من اللحاق بمواجهة أستراليا التي تمثل محطة تاريخية في مسيرة المنتخب بالمونديال.

فحوص خاصة

ولا تقتصر متاعب المنتخب المصري على إصابة صلاح، إذ ينتظر الجهاز الطبي أيضاً نتائج الفحوص الخاصة بالمدافع محمد عبدالمنعم والظهير أحمد فتوح، بعدما اشتكى الأول من إصابة في القدم، بينما تعرّض الثاني لإصابة في العضلة الخلفية، وسط مؤشرات أولية تشير إلى صعوبة لحاقهما بمباراة دور الـ32.

وفي المقابل، تأكد غياب لاعب الوسط مهند لاشين عن مواجهة أستراليا، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بينما تلقى الجهاز الفني مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية استعادة خدمات المدافع حمدي فتحي، بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية، إضافة إلى اقتراب عودة حسام عبدالمجيد، عقب انتهاء البروتوكول العلاجي الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمدة 10 أيام إثر إصابته في الوجه.

أجواء احتفالية

ورغم تصاعد القلق بسبب الإصابات، لم تغب أجواء الاحتفال عن معسكر المنتخب المصري، بعدما نجح الفريق في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم، خلال رابع مشاركة للمصريين في البطولة الممتدة على مدار 92 عاماً.

وأظهر مقطع فيديو، نشره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في «إكس»، احتفالات اللاعبين والجهاز الفني داخل غرفة الملابس عقب نهاية مواجهة إيران، حيث ظهر المدرب حسام حسن وهو يرقص مع لاعب الوسط إمام عاشور احتفالاً بالإنجاز التاريخي، فيما قرر مجلس إدارة الاتحاد صرف مكافآت استثنائية للاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، إضافة إلى المكافآت المنصوص عليها في اللائحة، تقديراً للتأهل إلى الدور الثاني.

وامتدت أجواء الاحتفال إلى مصر، حيث شهدت شوارع القاهرة وعدد من المحافظات احتفالات جماهيرية واسعة عقب ضمان المنتخب العبور إلى دور الـ32، ورددت الجماهير هتافات دعم للاعبين ومدربهم حسام حسن، احتفاءً بإنجاز تحقق بعد تجاوز مرحلة المجموعات من دون أي خسارة، ليواصل «الفراعنة» كتابة فصل جديد في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.

• الجهاز الفني والطبي يترقب نتائج الأشعة المقرر إجراؤها لمحمد صلاح صباح اليوم.