مونديال 1974.. ألمانيا تخسر أمام ألمانيا في حالة فريدة ثم تتوج باللقب

يحفل تاريخ بطولات كأس العالم بحالة فريدة لم تتكرر، حين واجهت دولة نفسها في مباراة جمعت منتخبي ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، ضمن منافسات دور المجموعات في مونديال 1974. وانتهى اللقاء بفوز ألمانيا الشرقية بهدف دون رد، قبل أن يتأهل المنتخبان معاً إلى الدور الثاني، في نسخة تُوِّج في ختامها منتخب ألمانيا الغربية باللقب.

وفرضت الأجواء السياسية وتداعيات الحرب العالمية الثانية نفسها على الساحة الدولية، بما في ذلك كرة القدم، بعدما انقسمت ألمانيا إلى دولتين؛ شرقية وغربية، قبل أن تتوحد مجدداً عام 1990.

واستضافت ألمانيا الغربية نهائيات كأس العالم 1974، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبي ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية في المجموعة الأولى، ليجمعهما اللقاء الختامي لدور المجموعات، الذي أقيم يوم 22 يونيو 1974 على ملعب فولكسبارك في هامبورغ.

وحقق منتخب ألمانيا الشرقية مفاجأة مدوية بفوزه بهدف نظيف سجله يورغن شبارفاسر في الدقيقة 77، لينتزع صدارة المجموعة، بينما تأهل المنتخبان معاً إلى الدور الثاني.

ولم يواصل منتخب ألمانيا الشرقية مشواره طويلاً، إذ ودع البطولة في الدور الثاني، فيما واصل منتخب ألمانيا الغربية طريقه بثبات حتى المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الأولمبي في ميونيخ، ونجح في التتويج بلقب كأس العالم بعد فوزه على منتخب هولندا بنتيجة 2-1.