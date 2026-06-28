ديشان يعود إلى معسكر فرنسا عقب وفاة والدته

قال الاتحاد ​الفرنسي لكرة القدم، أمس، إن مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان، عاد للانضمام إلى ⁠تشكيلة الفريق في كأس العالم، بعد عودة قصيرة إلى بلاده عقب ‌وفاة والدته. وقال الاتحاد الفرنسي في رسالة ‌لوسائل الإعلام «ديدييه موجود معنا».

وغاب ديشان، ‌الذي قاد فرنسا ‌للفوز بكأس ‌العالم عام 2018 والوصول إلى النهائي ​في 2022، ‌عن ​الفوز بنتيجة ⁠4-1 على النرويج أول من أمس، وهو الانتصار الذي ​ضمن ⁠صدارة ⁠فرنسا للمجموعة التاسعة، ما سيمنحها جدول سفر ⁠أقل إرهاقاً في الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا الذي يتخذ من بوسطن ‌مقراً له، ضد السويد بدور الـ32 ​في نيوجيرسي، الثلاثاء المقبل.