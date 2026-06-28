مدرب بلجيكا يشيد بلاعبيه المخضرمين

أشاد ​رودي غارسيا، مدرب بلجيكا، بلاعبيه ذوي الخبرة، لقيادتهم ‌الفريق إلى الفوز 5-1 ​على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة القدم، صباح أمس، متجاهلاً الانتقادات التي طالت المخضرمين الذين يمثلون ركيزة أساسية للمنتخب في بداية البطولة.

وسجل لياندرو تروسار (31 عاماً) هدفين خلال فوز بلجيكا الساحق على نيوزيلندا، لتحتل صدارة المجموعة ⁠السابعة، وتتأهل رسمياً إلى دور 32. كما أحرز كيفن دي بروين (34 عاماً)، وروميلو لوكاكو (33 عاماً)، وأليكسيس ساليميكرز (27 عاماً) أهدافاً في المباراة.

وتصدرت بلجيكا المجموعة، متفوقة على مصر بفارق الأهداف، ‌بعد أن حصد كلا الفريقين خمس نقاط من ثلاث مباريات. وستواجه بلجيكا في المباراة التالية أحد أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث.

وأكد ‌غارسيا أن فريقه كان أكثر فعالية، ‌مقارنة بمباراتيه أمام مصر وإيران.

وقال «هذا ما فعله الليلة اللاعبون القدامى، ‌وهنا أقتبس كلمة القدامى».