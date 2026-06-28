كندا تصطدم بـ «الأولاد» في افتتاح دور الـ 32

يستضيف ملعب سوفي ستاديوم بولاية كاليفورنيا، اليوم (الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات)، أولى مباريات دور الـ32 في بطولة كأس العالم لكرة القدم، حينما يلتقي المنتخب الكندي، أحد مستضيفي البطولة، مع منتخب جنوب إفريقيا.

وتأهلت كندا بعدما أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف سويسرا، بينما احتلت جنوب إفريقيا المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المكسيك.

وحقق منتخب جنوب إفريقيا الملقب بـ«الأولاد» إنجازاً تاريخياً هذا الصيف ببلوغه دور الـ32 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ويطمح الآن إلى مواصلة مغامرته والتأهل إلى دور الـ16.

واستهل منتخب جنوب إفريقيا مشواره بالخسارة صفر-2 أمام المكسيك، لتبدو فرصه في التأهل معقدة، لكنه عاد بتعادل ثمين 1-1 أمام التشيك، قبل أن يحسم بطاقة العبور بفوز مهم 1-صفر على كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة.

وجمعت جنوب إفريقيا أربع نقاط من ثلاث مباريات، وهو ما منحها وصافة المجموعة الأولى بفارق نقطة واحدة أمام كوريا الجنوبية، صاحبة المركز الثالث.

ويواجه الفائز من هذه المباراة المتأهل من لقاء هولندا والمغرب في دور الـ16، قبل احتمال مواجهة فرنسا أو ألمانيا في دور الثمانية.

من جانبها، بلغت كندا الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، لكنها خسرت صدارة المجموعة الثانية، بعد سقوطها 1-2 أمام سويسرا في الجولة الأخيرة، لتنهي دور المجموعات برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات.

وستشهد المباراة حدثاً تاريخياً، حيث ستصبح كندا أول دولة مستضيفة لكأس العالم تخوض مباراة في البطولة خارج حدودها، حيث تقام المواجهة على الأراضي الأميركية.

ويستعيد منتخب جنوب إفريقيا في هذه المباراة خدمات لاعب الوسط تيبوهو موكوينا، بعدما غاب عن مباراة كوريا الجنوبية للإيقاف، ومن المتوقع أن يعود مباشرة إلى التشكيل الأساسي.

أما كندا، فتلقت صدمة قوية بإصابة إسماعيل كوني بكسر في عظمة الساق خلال مواجهة قطر، كما تحوم الشكوك حول جاهزية ستيفن أوستاكيو بسبب إصابة عضلية، وألفي جونز لعدم اكتمال لياقته، على أن يخضع الثنائي لاختبارات بدنية قبل المباراة.

ولم يشارك ألفونسو ديفيز حتى الآن في كأس العالم، بسبب إصابة في العضلة الخلفية، لكن تقارير أشارت إلى إمكانية ظهوره للمرة الأولى في البطولة من على مقاعد البدلاء خلال هذه المباراة.

ومن المنتظر أن يواصل الثنائي جوناثان ديفيد وسايل لارين قيادة الخط الأمامي، مع استمرار تاغون بوكانان في أحد المركزين على الجناح.