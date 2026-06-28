10 أرقام تزيّن مشاركة مصر في مونديال 2026

كتب منتخب مصر فصلاً جديداً في تاريخه الكروي خلال مشاركته في كأس العالم 2026، بعدما حقق مجموعة من الإنجازات والأرقام غير المسبوقة، ليقدم أفضل ظهور له في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ويؤكد التطور الكبير الذي شهده الفريق بقيادة المدير الفني حسام حسن.

وتمكن «الفراعنة» من بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخهم، بعد مشوار مميز في دور المجموعات، شهد التعادل مع بلجيكا، والفوز على نيوزيلندا، ثم التعادل مع إيران، ليحصد المنتخب خمس نقاط، ويضمن التأهل إلى دور الـ32 لمواجهة أستراليا، الجمعة المقبل.

ولم يقتصر تميز المنتخب المصري على النتائج فقط، بل انعكس أيضاً في لغة الأرقام والإحصاءات، بعدما حطّم العديد من الأرقام التاريخية التي ظلت صامدة سنوات طويلة.

ووفقاً للإحصاءات في المشاركة التاريخية الرابعة، جاء أبرز أرقام منتخب مصر في مونديال 2026 كالتالي: التأهل للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركات المنتخب بكأس العالم. وتحقيق أول انتصار في تاريخ «الفراعنة» بالمونديال، بعد الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، وتسجيل خمسة أهداف في دور المجموعات، وهو الرقم الذي يعادل إجمالي أهداف المنتخب في جميع مشاركاته السابقة بكأس العالم.

وكذلك تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالمونديال، بإحراز ثلاثة أهداف أمام نيوزيلندا، وتسجيل أسرع هدف في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم، عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة أمام إيران.

وأيضاً خمسة لاعبين مختلفين سجلوا أهداف المنتخب، في دلالة على التنوع الهجومي الذي ظهر به الفريق، وتحقيق أطول فترة تقدم في مباراة بكأس العالم، بعدما حافظ المنتخب على تقدمه أمام بلجيكا من الدقيقة 19 وحتى الدقيقة 66.

كما أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف، وأيضاً سجل محمد صلاح ومصطفى زيكو سابقة تاريخية، بعدما أصبحا أول لاعبين مصريين يجمعان بين التسجيل وصناعة هدف في مباراة واحدة بالمونديال.

وأخيراً، دخل حمزة عبدالكريم التاريخ كأصغر لاعب يمثل منتخب مصر، وأصغر لاعب عربي يشارك في نهائيات كأس العالم، بعمر 18 عاماً و161 يوماً.

وتعكس هذه الأرقام حجم التطور الذي شهده المنتخب المصري على المستويين الفني والهجومي، بعدما ظهر بصورة مختلفة مقارنة بمشاركاته السابقة، ونجح في تحقيق إنجازات تاريخية على مستوى النتائج والأرقام، ليواصل كتابة فصل جديد في سجل الكرة المصرية على الساحة العالمية.