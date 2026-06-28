مدرب الرأس الأخضر: فخورون بمواجهة الأرجنتين

أكد المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر لكرة القدم (كاب فيردي) بوبيستا أن «لا شيء مستحيل»، بعدما نجح منتخب بلاده في حجز مقعده بدور الـ32 من كأس العالم 2026، ليضرب موعداً مع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

وكان التعادل السلبي أمام المنتخب السعودي كافياً لمنح منتخب الرأس الأخضر وصافة المجموعة الثامنة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على منتخب أوروغواي صاحب المركز الثالث.

وبهذا التعادل الثالث، حافظ منتخب الرأس الأخضر على سجله الخالي من الهزائم في أول مشاركة له بتاريخ كأس العالم. وقال بوبيستا: «بالنسبة لنا، لا شيء مستحيل.. نحن فخورون بفرصة مواجهة الأرجنتين».