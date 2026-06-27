نقطة من غانا تكفي كرواتيا للتأهل.. وعين إنجلترا على الصدارة

يحتل منتخب كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش المركز الثالث في المجموعة الـ12، ويجب عليه الفوز أو التعادل أمام غانا، الساعة الواحدة من فجر غدٍ بتوقيت الإمارات، لضمان التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، ضمن مجموعة يتعين فيها على إنجلترا تأمين نتيجتها أمام بنما التي خرجت بالفعل، لكنها تملك كل ما تكسبه في مواجهة أحد المرشحين للقب.

ويملك الكروات نقطة أقل من «النجوم السوداء» (4 نقاط)، والفوز أو التعادل يضمن تأهل وصيف 2018 وثالث 2022. وتعرض منتخب المدرب زلاتكو داليتش المتقدم في السن لهزيمة ثقيلة أمام إنجلترا (2-4)، قبل أن يحقق الحد الأدنى من المطلوب أمام بنما (1-صفر)، الأضعف في المجموعة.

ولم تعد كرواتيا في أفضل مستوياتها كما كانت سابقاً، كما أن القائد ونجم ريال مدريد الإسباني السابق الذي يعد خياراً أساسياً بلا نقاش، استُبدل في المباراتين الأوليين.

في المقابل، أظهر رجال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش أمام إنجلترا (صفر-صفر) قدرتهم على التنظيم الدفاعي والصمود أمام هجمات الخصم حتى الوقت بدل الضائع. وكان «النجوم السوداء» أثبتوا أيضاً قدرتهم على التحلي بالتركيز للتسجيل في الدقائق الأخيرة أمام بنما (1-صفر).

من جهتها، تحتل إنجلترا صدارة المجموعة بأربع نقاط، وبفارق هدف واحد فقط أمام غانا، وعليها إنهاء المهمة في إيست راذرفورد (نيوجيرزي) أمام بنما في الواحدة من فجر غد، لكن منتخب أميركا الوسطى الذي لا يملك أي نقطة في مشاركته الثانية في كأس العالم بعد 2018، لا يملك ما يخسره في هذه المواجهة.

. منتخب بنما لا يملك ما يخسره في مواجهة إنجلترا.