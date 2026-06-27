رونالدو يواجه دياز في قمة البرتغال وكولومبيا

تتجه الأنظار في الساعة 3:30 من فجر الغد إلى قمة المجموعة الـ11 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وهي المواجهة المرتقبة بين كولومبيا والبرتغال في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وهي واحدة من أقوى مباريات الدور الأول بالنظر إلى قيمة المنتخبين، ومستوى ما قدماه حتى الآن.

وتكتسب المباراة أهمية استثنائية، لأنها ستحدد بشكل كبير هوية متصدر المجموعة، كما قد ترسم ملامح الطريق الذي سينتظر كل منتخب في الأدوار الإقصائية. يدخل المنتخب الكولومبي المباراة في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط كاملة، بعد تحقيق انتصارين متتاليين على أوزبكستان والكونغو الديمقراطية اللذين يلتقيان أيضاً في التوقيت نفسه.

وقدم الفريق مستويات متوازنة دفاعياً وهجومياً، حيث نجح في حصد العلامة الكاملة دون أن يهتز استقراره التكتيكي.

ويطمح «لوس كافيتيروس» إلى إنهاء مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة، وتأكيد مكانته كأحد أبرز المنتخبات في البطولة.

ويعتمد المنتخب الكولومبي على مجموعة من العناصر المميزة، يتقدمهم لويس دياز الذي يمثل السلاح الهجومي الأبرز بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على الحسم، إلى جانب لويس سواريز الذي يشكل خطورة كبيرة داخل منطقة الجزاء، بينما يمنح ريتشارد ريوس والمخضرم خاميس رودريغيز الفريق حلولاً متنوعة في وسط الملعب وصناعة اللعب.

في المقابل، يدخل المنتخب البرتغالي المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد أربع نقاط. ويمتلك المنتخب البرتغالي ترسانة من النجوم القادرين على صناعة الفارق في أي لحظة. ويبرز برونو فرنانديز كالعقل المدبر في خط الوسط بفضل رؤيته وقدرته على صناعة الفرص، بينما يشكل كريستيانو رونالدو مصدر الخطورة الأكبر في الهجوم، بعدما استعاد بريقه بثائية في المباراة الماضية. كما يعوّل الفريق على خبرة برناردو سيلفا، وجودة جواو نيفيش في وسط الملعب، إضافة إلى القوة الهجومية التي يمتلكها في الثلث الأخير.