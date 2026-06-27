5 رسائل كروية عالمية من جزيرة يقطنها 186 ألف نسمة فقط

حملت المشاركة التاريخية الأولى لمنتخب كوراساو في كأس العالم 2026 خمس عبر في عالم كرة القدم، رغم وداعه المبكر من دور المجموعات برصيد نقطة واحدة، عقب خسارته فجر أمس أمام منتخب ساحل العاج بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، وهي المباراة التي كان فيها منتخب كوراساو الطرف الأكثر تسديداً على مرمى منافسه.

ولفت الأنظار الأداء الملهم للاعبي منتخب الجزيرة التي تبلغ مساحتها 444 كيلومتراً مربعاً، ويقطنها نحو 186 ألف نسمة فقط، إلى جانب الدروس المستخلصة من ظهورها التاريخي الأول في المونديال، ضمن مجموعة ضمت منتخبات ألمانيا والإكوادور وكوت ديفوار.

وتبرز من العبر التي يمكن لعشاق كرة القدم استخلاصها، قوة الإرادة التي تحلى بها لاعبو منتخب كوراساو على مدار مبارياتهم الثلاث، ولا سيما أمام الإكوادور وكوت ديفوار، إضافة إلى قدرتهم على فرض أفضلية نسبية في الاستحواذ وتهديد مرمى المنافسين.

واختتم منتخب كوراساو مشاركته في المركز الرابع بالمجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، فيما تأهل إلى دور الـ32 منتخبا ألمانيا وساحل العاج، بعدما جمع كل منهما ست نقاط، إلى جانب تأهل منتخب الإكوادور ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وجاءت العبر المستخلصة من المشاركة التاريخية لمنتخب كوراساو في مونديال 2026، على النحو التالي:

الإرادة تتفوق على الديموغرافيا

أثبت منتخب كوراساو أن التميز الكروي لا يرتبط بالكثافة السكانية، بعدما أصبحت أصغر دولة من حيث عدد السكان تشارك في المونديال وتنجح في فرض حضورها أمام منتخبات عريقة، بفضل التخطيط السليم الذي اعتمد على جودة منظومة التطوير، وليس على حجم الموارد البشرية المتاحة.

الاستفادة من مزدوجي الجنسية

اعتمد منتخب كوراساو على النموذج الهولندي في استقطاب لاعبين من أصول كوراساوية ولدوا ونشأوا في بيئة كروية أوروبية متطورة، إلى جانب إدارة فنية ناجحة بقيادة المدرب الهولندي المخضرم، ونجحت في بناء توليفة قوية من لاعبين ينشطون في دوريات محترفة، وصهرهم في منظومة وطنية متجانسة.

أيلوي روم.. عنوان الصمود

تألق حارس مرمى منتخب كوراساو، أيلوي روم، بعدما عادل الرقم القياسي التاريخي في كأس العالم بتسجيله 15 تصدياً في مباراة واحدة. كما أظهرت مواجهتا كوت ديفوار وألمانيا أن حارس المرمى المتألق والمنظم قادر، بمفرده أحياناً، على إبقاء منتخب غير مرشح للمنافسة داخل أجواء المباراة، والحد من الخسائر.

الفعالية الهجومية تصنع الفارق

قدمت المباراة الأخيرة أمام كوت ديفوار درساً مهماً، مفاده أن كثرة التسديدات لا تكفي لتحقيق الفوز، بعدما سدد لاعبو كوراساو 10 كرات مقابل ثماني تسديدات فقط لمصلحة كوت ديفوار. ويؤكد هذا الدرس التكتيكي أن صناعة الفرص وحدها لا تكفي في البطولات الكبرى، بل إن استغلال أنصاف الفرص هو ما يصنع الفارق الحقيقي.

نقطة انطلاق نحو المستقبل

يعتبر حصد نقطة تاريخية في أول مشاركة مونديالية مؤشراً إيجابياً يمنح الجيل الحالي والأجيال المقبلة دافعاً وثقة للمنافسة باستمرار في تصفيات اتحاد الكونكاكاف، خصوصاً أن هذه المشاركة سيكون لها أثر إيجابي على صعيد التسويق الرياضي، من خلال وضع اللاعبين تحت أنظار كشافي الأندية العالمية، بما يفتح الباب أمام احتراف المزيد من المواهب في أوروبا.