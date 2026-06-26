المغرب يعيد تشكيل تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية في كأس العالم

حقق منتخب المغرب إنجازاً جديداً في كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب هايتي بنتيجة 4-2، في مباراة شهدت سيطرة هجومية واضحة وتألقاً لافتاً لعدد من لاعبيه، ليضمن التأهل إلى دور الـ32 ويواصل كتابة واحدة من أبرز مسيراته في تاريخ مشاركاته في المونديال، ويعيد تشكيل تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية في الحدث العالمي.

وشهدت المواجهة لحظة تاريخية لمنتخب المغرب، بعدما أصبح ثاني منتخب إفريقي في تاريخ كأس العالم يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة، بعد منتخب الجزائر أمام كوريا الجنوبية في يونيو 2014، في تأكيد للتطور الهجومي الكبير الذي بات يميز المنتخب المغربي في المحافل العالمية.

ووفقاً لموقع «أوبتا»، المختص في أرقام وإحصاءات مباريات كرة القدم، فقد تألق على المستوى الفردي، إسماعيل صيباري الذي بصم على إنجاز لافت بعدما أصبح أول لاعب إفريقي يسجل في أول ثلاث مباريات له في كأس العالم، كما عادَل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين العرب تسجيلاً في تاريخ المونديال برصيد ثلاثة أهداف، متساوياً مع محمد صلاح وسالم الدوسري ويوسف النصيري.

وفي المقابل تألق لاعب العين، سفيان رحيمي وسجل أول أهدافه في كأس العالم، حيث جاءت مشاركته أمام هايتي ملأى بالنجاحات الشخصية بعدما سجل من أول تسديدة على المرمى في تاريخه في البطولة، وقدم أول تمريرة مفتاحية تحولت إلى صناعة هدف، في حين دوّن جاسم ياسين اسمه في السجل التاريخي بتسجيل أول أهدافه الدولية وأول أهدافه في كأس العالم.

وواصل المنتخب المغربي تعزيز أرقامه التاريخية على مستوى النتائج، إذ يمتلك حالياً أطول سلسلة عدم هزيمة في تاريخ كرة القدم على مستوى المنتخبات برصيد 40 مباراة، كما أصبح أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم مرتين على التوالي في نسختي 2022 و2026، إلى جانب كونه أكثر المنتخبات العربية تأهلاً إلى الأدوار الإقصائية بثلاث مرات في تاريخه.

وعلى صعيد الانتصارات، عزز المغرب موقعه كأكثر منتخب عربي تحقيقاً للفوز في تاريخ كأس العالم برصيد سبعة انتصارات، متقدماً على السعودية والجزائر بأربعة انتصارات لكل منهما، ثم تونس بثلاثة انتصارات، ومصر بانتصار وحيد. كما جاء فوزه على هايتي ليكون السابع في تاريخه بالمونديال، ما جعله يحطم الرقم القياسي الإفريقي في عدد الانتصارات عبر التاريخ.

وتوزعت انتصارات المغرب في كأس العالم عبر تاريخه بين البرتغال في 1986 بنتيجة 3-1، وإسكتلندا في 1998 بنتيجة 3-0، وبلجيكا في 2022 بنتيجة 2-0، وكندا 2-1، والبرتغال 1-0، وإسكتلندا في 2026 بنتيجة 1-0، ثم هايتي 4-2 في النسخة الحالية، ليؤكد حضوره المستمر كأحد أبرز المنتخبات الإفريقية في تاريخ البطولة.

كما تشير الإحصاءات إلى أن المغرب يحتل المركز الأول إفريقياً وعربياً في عدد الأهداف المسجلة في تاريخ كأس العالم برصيد 26 هدفاً، متقدماً على نيجيريا التي سجلت 23 هدفاً، ثم الكاميرون 22 هدفاً. وفي المقابل تجاوز «أسود الأطلس» دور المجموعات للمرة الثالثة مكرراً إنجاز نيجيريا في نسخ 1994 و1998 و2014، وغانا في نسخ 2006 و2010 و2014.

وسجلت مباراة هايتي أرقاماً لافتة أخرى، إذ قدم أشرف حكيمي ثماني تمريرات مفتاحية، وهو أعلى رقم لمدافع في مباراة واحدة في تاريخ كأس العالم، كما جاءت المواجهة كأكثر مباراة سيطر فيها المنتخب المغربي إحصائياً في تاريخه في المونديال من حيث نسبة الاستحواذ وصناعة الفرص والتسديدات داخل منطقة الجزاء.

وبالأرقام، سدد المغرب في هذه المباراة 11 مرة على المرمى، وبلغت نسبة استحواذه 69%، كما صنع أربع فرص محققة للتسجيل، وبلغ عدد لمساته داخل منطقة جزاء الخصم 46 لمسة، في واحدة من أكثر مبارياته الهجومية كثافة.

وأخيراً سجل المنتخب المغربي رقماً لافتاً آخر في سلسلة عدم الهزيمة بدور المجموعات، حيث واصل مسيرته دون خسارة للمباراة السابعة توالياً، منذ تعادله مع إسبانيا في 2018، مروراً بنتائج بارزة أمام كرواتيا وبلجيكا وكندا في 2022، ثم البرازيل وإسكتلندا وهايتي في 2026، ليؤكد ثباته التنافسي في أكبر محفل كروي عالمي.

أبرز الأرقام التاريخية التي حققها منتخب المغرب في كأس العالم 2026

1- سفيان رحيمي يسجل أول أهدافه في كأس العالم من أول تسديدة على المرمى.

2- سفيان رحيمي يحقق أول تمريرة حاسمة في تاريخ مشاركته في المونديال.

3- إسماعيل صيباري أول لاعب إفريقي يسجل في أول ثلاث مباريات له بالمونديال.

4- إسماعيل صيباري يعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين العرب تسجيلاً في تاريخ المونديال.

5- ثاني منتخب إفريقي في تاريخ كأس العالم يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة.

6 - جاسم ياسين يسجل أول أهدافه الدولية وأول أهدافه في كأس العالم.

7- أطول سلسلة عدم هزيمة في التاريخ برصيد 40 مباراة.

8- أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور الثاني في نسختين متتاليتين.

9- أكثر منتخب عربي تأهلاً إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم.

10- أكثر منتخب عربي تحقيقاً للانتصارات في كأس العالم.

11- تحقيق سبعة انتصارات تاريخية في المونديال كأعلى رقم إفريقي.

12- أعلى منتخب إفريقي تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم.

13- سلسلة لا هزيمة في دور المجموعات تمتد لسبع مباريات متتالية.