مبابي وهالاند.. مواجهة بين «نجمين خارقين»

يواجه كيليان مبابي وإرلينغ هالاند، وهما من أعظم الهدافين في العالم، بعضهما اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في أول مبارزة بين نجوم الصف الأول في مونديال أميركا الشمالية في كرة القدم، وذلك خلال مباراة فرنسا والنرويج في فوكسبورو بضواحي بوسطن، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

يدخل قائد المنتخب الفرنسي هذه كأس العالم في مهمة خاصة، فقد وصل إلى الولايات المتحدة بعد موسم مع ريال مدريد الإسباني خالٍ من الألقاب الجماعية، وتخللته توترات خلف الكواليس، ما جعله أكثر تعطشاً للثأر ومصمماً بقوة على الذهاب حتى النهاية مع «الزرق»، كما فعل في 2018، لإهداء بلاده لقباً عالمياً ثالثاً.

وبعد أربع سنوات من خروجه من نهائي مونديال 2022 في قطر بخسارة أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، رغم تسجيله «هاتريك» غير مسبوق، واصل المهاجم البالغ 27 عاماً مستوياته الخارقة، حيث سجل ثنائيتين في مباراتين، وبات أفضل هداف لفرنسا (60)، كما انضم إلى النادي الضيق للاعبين الذين خاضوا 100 مباراة دولية على الأقل.

وفي حين يخوض مبابي موندياله الثالث، يشارك عملاق مانشستر سيتي الإنجليزي (1.95 م) للمرة الأولى مع النرويج، لكن «البولدوزر» البالغ 25 عاماً لم يتأخر في ترك بصمته، إذ سجل هو أيضاً أربعة أهداف في مباراتين، وضمن مع منتخب بلاده التأهل إلى دور الـ32، بغض النظر عن نتيجة المواجهة.