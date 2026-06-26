إريك: مازلتُ أشعر بالحزن والمرارة لعدم تأهلنا إلى كأس العالم

أكد لاعب فريق العين، الدولي إريك جورجينيس، أنه لايزال يشعر بالحزن والمرارة بسبب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، مشيراً إلى أن «الأبيض» كان على بُعد خطوة واحدة فقط من بلوغ المونديال.

وقال جورجينيس، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»: «مع إقامة كأس العالم الحالية، أشعر هذه المرة بعكس ما كنت أشعر به في النسخ السابقة، فالشعور المسيطر عليّ الآن هو الحزن والمرارة، لأننا كنا قريبين جداً من التأهل».

وأضاف: «كنا بحاجة إلى التعادل في المباراة الحاسمة أمام قطر، لكننا خسرنا اللقاء، وفي النهاية يمكن القول إن هدفاً واحداً فقط كان يفصلنا عن التأهل إلى كأس العالم».

وأشار لاعب العين إلى أنه يشجع المنتخب البرازيلي خلال البطولة الحالية، وقال: «البرازيل البلد الذي وُلدت فيه، وتشارك في كأس العالم حالياً، وبما أن منتخب الإمارات غير موجود في البطولة، فسأدعم المنتخب البرازيلي».

وتحدث جورجينيس عن تجربته السابقة مع منتخبات البرازيل السنية، قائلاً: «حظيت بتجارب جميلة مع الفئات السنية للمنتخب البرازيلي، إذ تم استدعائي مرتين للمشاركة في معسكرات تدريبية تخللتها مباريات ودية، وفي الاستدعاء الثاني تمكنت من تسجيل هدف من ركلة حرة، وكانت لحظة مميزة بالنسبة لي وحلماً تحقق».

وأعرب لاعب العين عن ثقته بقدرة المنتخب الإماراتي على بلوغ النهائيات مستقبلاً، قائلاً: «أؤمن بأن المنتخب الإماراتي سيكون حاضراً في كأس العالم المقبلة 2030، وآمل أن أكون هناك لأمثل هذا البلد وأدافع عن ألوانه».

ويُعد إريك جورجينيس من اللاعبين الذين يُنتظر منهم الكثير في المرحلة المقبلة، سواء مع نادي العين أو المنتخب الوطني، إذ يواصل العمل على تطوير مستواه والعودة بقوة بعد الفترة الماضية، واضعاً نصب عينيه هدف المشاركة مع «الأبيض» في الاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

. «الأبيض» كان على بُعد خطوة واحدة فقط من بلوغ مونديال 2026.