أميركا تسعى لفوز ثالث وعلامة كاملة

يستهدف المنتخب الأميركي حصد العلامة الكاملة حين يواجه نظيره التركي (الساعة 6 صباح الجمعة) على ملعب لوس أنجلوس، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

ويسعى المنتخب الأميركي لإنهاء دور المجموعات بثلاثة انتصارات متتالية، بعد أن تربع على صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، بينما يخوض المنتخب التركي مواجهة شرفية بعد تذيله الترتيب بلا نقاط، وتبخرت آماله رسمياً في التأهل إثر الخسارة أمام باراغواي بهدف نظيف، ومن قبلها الخسارة أمام أستراليا بهدفين دون رد.

وتسير كل الأمور على أفضل ما يرام بالنسبة للمنتخب الأميركي الذي ضمن العبور للأدوار الإقصائية بعد جولتين فقط للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم. وسيكون الفوز بمثابة كتابة تاريخ جديد للولايات المتحدة بتسجيل ثلاثة انتصارات متتالية في البطولة، كما ستمنح المدرب ماوريسيو بوتشيتينو لقب المدير الفني الأكثر نجاحاً مع الفريق الأميركي في تاريخ المونديال، متخطياً رقم بروس أرينا وروبرت ميلار اللذين حققا انتصارين فقط.

من جانبه، يواجه المنتخب التركي خطر التعرض لثلاث هزائم متتالية على الساحة الدولية للمرة الأولى منذ بطولة يورو 2020، كما يهدده الغياب عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي، وهو ما لم يحدث منذ الفترة بين عامي 2010 و2011.

وفي مباراة ثانية، تقام بالمجموعة نفسها والتوقيت نفسه، يحتضن ملعب «باي أرينا» في سان فرانسيسكو مواجهة مصيرية، تجمع منتخب باراغواي أمام نظيره الأسترالي. ويتطلع كلا المنتخبين لحسم بطاقة التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية، حيث يمتلك كل منهما ثلاث نقاط من أول مباراتين، وضمن كلاهما الوجود في المراكز الثلاثة الأولى بعد خروج تركيا رسمياً، لكن صدارة المجموعة أصبحت بعيدة عن متناولهما.