غراتسياني.. ملاكم تحكم قبضته على كأس العالم 1982

تحفل سجلات كأس العالم بالعديد من الأساطير الذين استهلوا مسيرتهم الرياضية بعيداً عن «الساحرة المستديرة»، ويُعد الإيطالي فرانشيسكو غراتسياني من أبرزهم، إذ بدأ مشواره الرياضي في رياضة الملاكمة، قبل أن يتحول إلى كرة القدم، ويحقق من خلالها المجد الذي كان يصبو إليه، متوجاً مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في مونديال إسبانيا 1982.

وصرّح غراتسياني في مناسبات عدة بأن انتماءه إلى عائلة متواضعة والبيئة الشعبية التي نشأ فيها كانا من الأسباب الرئيسة التي دفعته إلى ممارسة الملاكمة، سواء للدفاع عن النفس أو لإثبات الذات.

ومن بين تلك التصريحات، مقابلة مطولة أجرتها معه صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية، تحدث خلالها عن رحلته من حلبات الملاكمة إلى ملاعب كرة القدم.

وقال غراتسياني في حديثه للصحيفة: «مارست الملاكمة في سن مبكرة، وتحديداً عندما كنت في الـ14 من عمري، ومنحتني تدريباتها الشاقة قوة بدنية وكتلة عضلية ساعدتاني لاحقاً على خوض الالتحامات القوية مع عمالقة الدفاع في الدوري الإيطالي».

وأضاف: «في سن الـ18، وتحديداً عام 1970، تمكنت من لفت أنظار كشافي نادي أريتسو، الذي شكّل أولى محطاتي الاحترافية في كرة القدم، قبل انتقالي إلى تورينو، حيث عشت أبرز فترات مسيرتي بين عامي 1973 و1981، وهي المرحلة التي مهدت لانضمامي إلى المنتخب الإيطالي وتحقيق حلم التتويج بكأس العالم».

وتابع: «قدت تورينو إلى الفوز بلقب الدوري الإيطالي عام 1976، كما توجت بلقب هداف الدوري في موسم 1976-1977 بعدما سجلت 21 هدفاً، وبعدها انتقلت إلى فيورنتينا، ثم إلى روما، حيث أحرزت معهما لقب كأس إيطاليا مرتين، كما بلغت نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1984».

يُذكر أن غراتسياني خاض 64 مباراة دولية بقميص المنتخب الإيطالي، سجل خلالها 23 هدفاً، وأسهم بصورة فاعلة في المنظومة الهجومية إلى جانب الأسطورة باولو روسي، خلال مشوار تتويج إيطاليا بلقب كأس العالم 1982.