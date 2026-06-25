ألمانيا تطارد الفوز الثالث توالياً في مواجهة الإكوادور

يسعى منتخب ألمانيا جاهداً للحفاظ على بدايته المثالية، والبحث عن فوز ثالث في كأس العالم 2026، عندما يواجه (الساعة 12 منتصف الليل اليوم) الإكوادور، التي لم تحقق أي فوز حتى الآن، وذلك في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وبينما ضمنت ألمانيا صدارة المجموعة، تواجه الإكوادور مهمة صعبة للحفاظ على آمالها في التأهل.

وبعد فوزها الساحق 7-1 على كوراساو في مباراتها الافتتاحية بمونديال 2026، قلبت ألمانيا تأخرها بهدف قبل أقل من 30 دقيقة من نهاية المباراة إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 على كوت ديفوار، لتضمن بذلك تأهلها إلى مرحلة خروج المغلوب.

ويتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط كوت ديفوار الثانية، مقابل نقطة واحدة لمنتخبي الإكوادور وكوراساو.

أما الإكوادور التي تشارك في كأس العالم للمرة الخامسة، فتواجه خطراً حقيقياً بالخروج من دور المجموعات للمرة الرابعة، بعد أن حصدت نقطة واحدة فقط، عقب أدائها المخيب للآمال أمام كوت ديفوار وكوراساو.

«الأفيال» تتطلع للأدوار الإقصائية

يخوض منتخب كوت ديفوار مواجهة مصيرية أمام نظيره منتخب كوراساو (الساعة 12 منتصف الليل)، اليوم، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد في فيلادلفيا ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة. ويتطلع المنتخبان إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث بات منتخب كوت ديفوار على أعتاب التأهل إلى دور الـ32، في حين يسعى منتخب كوراساو لتفجير مفاجأة في الظهور الأول له في المونديال. ويسعى منتخب كوت ديفوار لكتابة التاريخ عبر الوصول إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، بعد أن ودّع البطولة من دور المجموعات في ثلاث مشاركات سابقة.