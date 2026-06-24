كيروش ساخراً.. تقنية الحكم المساعد الـ "فار" تشرب القهوة في مونديال 2026

انتقد المدير الفني لمنتخب غانا، المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، ساخراً تقنية حكم الفيديو المساعد الـ "فار"، بعد أن ادعى أن إنجلترا أفلتت من ركلة جزاء وبطاقة حمراء في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الثلاثاء، وانتهت بتعادلٍ سلبي، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة 12 في دور مجموعات بطولة كأس العالم، المقامة حالياً في أميركا وكندا والمكسيك، والممتدة حتى 19 يوليو المقبل.

وطالب لاعبوا غانا في الدقائق الأخيرة بركلة جزاء، بسبب تدخل اللاعب إنجليزي أزري كونسا على الغاني برينس أدو، وسبقها تعرض اللاعب ذاته لاصطدام مع حارس مرمى المنتخب الإنجليزي جوردان بيكفورد،س في واقعة احتسبت ركلة حرمة بدلاً من ركلة جزاء، ما دفع كيروش خلال المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المباراة، للنظر إلى أحد مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائلاً: "لست متأكداً من أن تقنية الفيديو الـ (فار) لا تزال تعمل في كأس العالم، هل مازلنا نستخدمها، وهل هي تعمل حقاً"، قبل أن يضيف: "لدي بعض الشكوك حول ذلك، لأن ركلة جزاء أخرى كان يجب احتسابها لغانا، وركلة جزاء واضحة ضد إنجلترا تم تجاهلها".

وتابع كيروش تصريحاته الساخرة بعد المباراة لوسائل الإعلام العالمية، والتي أوردتها صحيفة "ذا انتيبندنت" البريطانية، بقوله: "اتيحت لنا فرص كثيرة، وفريقي حرم من ركلة جزاء وطرد واضحين لكونسا، واعتقد بأن تقنية الفيديو المساعد للحكم في إجازة أو ذهبوا لشرب القهوة".

واختتم حديثه قائلاً: "أعتقد أنهم سعداء، وأنا سعيد أيضاً بالتعادل، وأعتذر عن سخريتي، لكن لو قلت هذا الكلام بجدية، سيعاقبونني، لذا آمل أن تتفهموا أنني أمزح".

وتحتل غانا المركز الثاني في ترتيب المجموعة بأربع نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب إنجلترا المتصدر والمتساوي معها في الرصيد ذاته، حيث يتفوق الفريقان بفارق نقطة على منتخب كرواتيا، صاحب المركز الثالث، ويتذيل منتخب بنما الترتيب بلا نقاط، ليودع المسابقة رسمياً.



