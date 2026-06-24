"المشجع التمثال" يظهر أخيراً في مونديال 2026

خطف الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينغا، المعروف بلقب "لومومبا فيا"، والذي يعرف بـ "المشجع التمثال"، الأنظار في مباراة منتخب بلاده "الكونغو الديمقراطية" أمام كولمبيا، وانتهت لصالح كولمبيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم، على استاد "غوادالاخارا" بمدينة "غوادالاخارا" في المكسيك، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة 11 في دور مجموعات مونديال 2026، المقام حالياً في أميركا وكندا والمكسيك، ويمتد حتى 19 يوليو المقبل.

وغاب ميشيل على المباراة الافتتاحية للكونغو ضد البرتغال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) جراء قيود السفر والجرعات الاحترازية المرتبة بتفشي فيروس "إيبولا" في بلاده، فضلاً عن تعقيدات تأشيرة الدخول، قبل أن يسجل حضوره أخيراً في مدرجات المونديال فجر اليوم الأربعاء.

واشتهر ميشيل في ملاعب كرة القدم، بقدرته المذهلة على التحول إلى تمثال حي داخل الملعب، حيث يقف طوال الـ 90 دقيقة كاملة دون أن يتحرك أو يلتفت، رافعاً يده اليمنى إلى الأعلى دون كلل، ويرتدي بذلة ونظارات كلاسيكية مستوحاة من ألوان علم بلاده، في تجسيد لتمثال للراحل باتريس لومومبا (بطل الاستقلال وأول رئيس وزراء للكونغو الديمقراطية)، ويعني لقبه "لومومبا فيا" أن "لومومبا ما زال حياً" في قلوب أبناء وطنه.

واكتسب ميشيل شهرته العالمية، خلال بطولة أمم إفريقيا 2025 في المغرب، قبل أن يتحول إلى ظاهرة على منصات التواصل الاجتماعي، ليحصل على تكريمٍ رسمياً لوفائه الاستثنائي، بطلب من لاعب المنتخب وموافقة رئيس جمهورية الكونغو، بإدراج اسمه رسمياً ضمن البعثة الرسمية للمنتخب المتجهة إلى كأس العالم 2026، وتكفل الدولة بكافة مصاريف سفره وإقامته.