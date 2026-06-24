4 أرقام بارزة في مباراة الأردن والجزائر بكأس العالم

شهدت المواجهة العربية بين الأردن والجزائر نجاح الأخير في تحقيق أربعة أرقام لافتة جديدة في سجل كأس العالم، بعدما قلب تأخره بهدف دون رد إلى الفوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، صباح أمس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الـ10 في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والممتدة حتى 19 يوليو المقبل.

وبادر منتخب الأردن بالتسجيل عن طريق نزار الرشدان في الدقيقة 36، قبل أن ينتفض منتخب الجزائر في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين بواسطة نذير بن بوعلي وأمين جويري في الدقيقتين 69 و82 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، حصل منتخب الجزائر على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب النمسا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في الرصيد.

وفي المقابل، بقي منتخب الأردن، الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال، بلا رصيد، ليظل في المركز الرابع ويودع المسابقة مبكراً رسمياً، قبل لقائه مع منتخب الأرجنتين (المتصدر) بست نقاط في الجولة الأخيرة.

وجاء أول الأرقام اللافتة في المباراة بتحقيق المنتخب الجزائري أول فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد التأخر في النتيجة، إذ لم يسبق له أن نجح في قلب تأخره إلى انتصار خلال 13 مباراة سابقة في أربع مشاركات مونديالية سابقة في إسبانيا 1982، والمكسيك 1986، وجنوب إفريقيا 2010، والبرازيل 2014.

وعلى الصعيد الفردي، بات رياض محرز، البالغ من العمر 35 عاماً وأربعة أشهر، أكبر لاعب إفريقي يصنع هدفاً في نهائيات كأس العالم، منذ الكاميروني روجيه ميلا الذي صنع هدفاً أمام إنجلترا في مونديال 1990 عندما كان يبلغ 38 عاماً وشهراً واحداً.

وواصل أمين غويري (26 عاماً) تألقه مع المنتخب الجزائري، إذ تؤكد الإحصاءات أنه كلما سجل غويري لا يخسر المنتخب الجزائري المباراة، وهو ما تكرر في تسع مناسبات مختلفة حتى الآن. كما رفع رصيده إلى 11 هدفاً دولياً منذ انضمامه للمنتخب، بعدما سجل خمسة أهداف خلال ست مباريات هذا العام، بمعدل تهديفي لافت مقارنة بالمواسم السابقة.

وسجل نذير بن بوعلي اسمه في تاريخ الكرة الجزائرية بعدما أصبح ثاني لاعب بديل يسجل هدفاً في كأس العالم، مستعيداً ذكرى مواطنه عبدالمؤمن جابو الذي سجل في مونديال 2014 أمام كوريا الجنوبية في مباراة انتهت بفوز المنتخب الجزائري على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (4-2).

الفوز الأول لعرب إفريقيا على عرب آسيا

في رابع مواجهة عربية خالصة بكأس العالم، أصبح هذا الانتصار الأول للمنتخبات العربية الإفريقية على نظيرتها الآسيوية، بعدما سبق للسعودية أن تغلبت 2 - 1 على المغرب ومصر في نسختَي 1994 و2018 بالولايات المتحدة وروسيا على الترتيب، فيما تعادلت السعودية 2 - 2 مع تونس في نسخة مونديال 2006 بألمانيا.

وبات هذا ثاني فوز لمنتخب الجزائر على أحد المنتخبات الآسيوية بكأس العالم، بعد فوزه 4 - 2 على كوريا الجنوبية في نسخة عام 2014 بالبرازيل.

وبصفة عامة، حقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع في تاريخه بكأس العالم، مقابل ثلاثة تعادلات وثماني هزائم، في حين كانت هذه هي الخسارة الثانية لمنتخب الأردن في المونديال، من دون أن يحقق أي تعادل أو فوز.