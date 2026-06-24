8 معايير تحسم بطاقات التأهل عند تساوي المنتخبات في النقاط

مع إسدال الستار على منافسات دور المجموعات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، تتزايد الحسابات المعقدة وسيناريوهات التأهل، وتبرز أهمية المعايير التي يعتمدها الاتحاد الدولي (فيفا) لحسم ترتيب المنتخبات المتساوية في عدد النقاط، سواء في سباق التأهل المباشر أو المنافسة على المقاعد المخصصة لأفضل أصحاب المركز الثالث.

ومع خروج المنتخب التونسي رسمياً من البطولة، كأول المنتخبات العربية المودِّعة، تبدو حظوظ منتخبَي مصر والمغرب قائمة في المنافسة على بطاقتَي التأهل المباشر في مجموعتيهما، بينما تمتلك كلٌّ من قطر والعراق والسعودية والجزائر فرصاً للوجود ضمن دائرة المنافسة على إحدى بطاقات أفضل أصحاب المركز الثالث، فيما خسرت الأردن أول مباراتين لتفقد فرصتها في التأهل إلى الدور الـ32.

أما بقية المنتخبات العربية، فتحتاج إلى نتائج تخدم مصالحها للحفاظ على آمالها في العبور.

وبحسب الأداة التفاعلية التي وفرها موقع «بي بي سي» البريطاني لمتابعة سيناريوهات التأهل، فإن الفصل بين المنتخبات المتساوية في عدد النقاط لا يبدأ بفارق الأهداف العام كما يعتقد كثيرون، بل يعتمد أولاً على نتائج المواجهات المباشرة بين الفِرَق المعنية.

ويُعدّ عدد النقاط المحققة في المواجهات المباشرة المعيار الأول لحسم الترتيب بين المنتخبات المتساوية، وعند تساوي ثلاثة منتخبات أو أكثر، يتم إنشاء جدول مصغر يضم هذه المنتخبات فقط، مع استبعاد نتائجها أمام المنتخب الآخر في المجموعة، ثم تُحتسب النقاط الخاصة بالمباريات التي جمعتها ببعضها بعضاً.

وفي حال استمرار التساوي، يتم الانتقال إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف المسجلة في تلك المباريات.

وإذا لم تكفِ هذه المعايير لحسم الترتيب، يتم اللجوء إلى نتائج المنتخبات في جميع مباريات المجموعة، بداية من فارق الأهداف العام، ثم إجمالي الأهداف المسجلة خلال مرحلة المجموعات.

أما إذا استمر التساوي بعد ذلك، فيتم الاحتكام إلى معيار اللعب النظيف، الذي يعتمد على عدد ونوعية البطاقات التي حصل عليها لاعبو كل منتخب. ويخصم «فيفا» نقطة واحدة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن البطاقة الحمراء الناتجة عن إنذارين، وأربع نقاط عن البطاقة الحمراء المباشرة، وخمس نقاط في حال حصول اللاعب على بطاقة صفراء ثم بطاقة حمراء مباشرة في المباراة نفسها.

وفي الحالات النادرة التي يتعذر فيها الفصل بين المنتخبات عبر جميع المعايير السابقة، يتم اللجوء إلى التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحيث يتقدم المنتخب الأعلى تصنيفاً وفق حالتين متتاليتين.

وتكتسب هذه المعايير أهمية مضاعفة في النسخة الحالية من كأس العالم، في ظل زيادة عدد المنتخبات المشاركة، واتساع دائرة المنافسة على بطاقات التأهل، خصوصاً المقاعد المخصصة لأفضل أصحاب المركز الثالث، ما يجعل كل هدف أو بطاقة أو نقطة عاملاً مؤثراً في رسم ملامح الدور المقبل.

وشهدت نسخ سابقة من البطولة تأهل منتخبات أو خروجها بفوارق ضئيلة للغاية، بل إن هناك منتخبات فقدت فرصتها في العبور بسبب سجلها الانضباطي بعد تساويها في جميع المؤشرات الفنية الأخرى، ما يؤكد أن حسابات التأهل قد تمتد أحياناً إلى عدد البطاقات التي حصل عليها اللاعبون طوال البطولة.