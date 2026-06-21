ياسين بونو.. أكثر حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في كأس العالم

واصل حارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو، كتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على إسكتلندا بهدف من دون رد في الجولة الثانية لمونديال 2026، ليعزز مكانته كأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة الإفريقية، محافظاً على نظافة شباكه في أربع مباريات مونديالية، بواقع ثلاث مباريات في نسخة قطر 2022، ومباراة واحدة في نسخة 2026.

وبهذا الإنجاز، انفرد بونو بصدارة قائمة أكثر الحراس الأفارقة حفاظاً على نظافة الشباك في تاريخ كأس العالم، متجاوزاً النيجيريين بيتر روفاي وفينسنت إنياما، والكاميروني توماس نكونو، الذين اكتفى كل منهم بثلاث مباريات بشباك نظيفة في مشاركاتهم المونديالية.

من جانبه، وصف حارس مرمى المنتخب الوطني السابق ونادي كلباء الحالي، سلطان المنذري، أداء بونو في كأس العالم 2026 بـ«المذهل»، مؤكداً أنه كان أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي في البطولة، بعد مساهمته في تحقيق التعادل أمام البرازيل 1-1، والفوز على إسكتلندا بهدف دون مقابل.

وأوضح المنذري أن بونو حصل على تقييم 8.8 من 10 في مواجهة البرازيل، و7.3 من 10 أمام إسكتلندا، معتبراً أن هذه الأرقام لا تعكس بالكامل حجم تأثيره الحقيقي داخل أرض الملعب، لاسيما فيما يتعلق بدوره القيادي في تنظيم الخط الدفاعي، ومنح الفريق الاستقرار في اللحظات الحاسمة. وقال المنذري: «ياسين بونو يقدم مستويات استثنائية، وأثبت مجدداً أنه من أفضل حراس المرمى في العالم. التقييمات الرقمية مهمة، لكنها لا تعكس الصورة الكاملة لأداء الحارس، فهناك أدوار لا تظهر في الإحصاءات، مثل حسن التمركز والقيادة والتواصل المستمر مع المدافعين».

وأضاف أن الفارق في التقييم بين مباراتي البرازيل وإسكتلندا يعود إلى اختلاف طبيعة المواجهتين، إذ تعرض المنتخب المغربي لضغط هجومي أكبر أمام البرازيل، بينما كانت مهمة بونو أقل تعقيداً أمام إسكتلندا، بفضل التنظيم الدفاعي الجيد، وسيطرة المنتخب المغربي على فترات كبيرة من المباراة.

واختتم المنذري حديثه بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لبونو تتجلى في تأثيره المستمر على المنظومة الدفاعية، وقدرته على بث الثقة في زملائه، مشيراً إلى أن حضوره بين الخشبات الثلاث كان عاملاً أساسياً في حصد المنتخب المغربي أربع نقاط خلال أول جولتين من البطولة.