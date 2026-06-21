مصر ونيوزيلندا.. صدام مباشر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم

يحلم منتخبا مصر ونيوزيلندا بفوز تاريخي عندما يلتقيان فجر الاثنين في مدينة فانكوفر الكندية في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قبل هذه المواجهة يتساوى الفريقان في رصيد النقاط بعد تعادل مصر مع بلجيكا بنتيجة 1-1 في سياتل، ونيوزيلندا مع إيران بنتيجة 2-2 في إنجلود، كاليفورنيا.

ويطمح كلا المنتخبين لتحقيق فوز تاريخي، بعدما اكتفى المنتخب المصري بثلاثة تعادلات أمام هولندا وإيرلندا وبلجيكا، وخمس هزائم أمام المجر وإنجلترا والسعودية وروسيا وأوروغواي في مشاركات مونديالية أعوام 1930 و1990 و2018.

أما منتخب نيوزيلندا فيخوض مواجهة الفراعنة بسجل خالٍ من الفوز بعد أربعة تعادلات متتالية أمام سلوفاكيا وإيطاليا وباراغواي وإيران، في مونديالي 2010 و2026، وقبلها ثلاث هزائم أمام إسكتلندا والاتحاد السوفييتي والبرازيل في مونديال 1982 بإسبانيا.

ويطمح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وأحد نجومه في مونديال 1990 لإهداء بلاده أول فوز في تاريخها بكأس العالم متسلحاً بعناصر بارزة في مختلف الخطوط.

وسيميل حسام حسن لمجازفة هجومية أكبر أمام نيوزيلندا مقارنة بخطته المتوازنة بين الدفاع والهجوم أمام بلجيكا، متسلحاً بالثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في خط الهجوم مع إمكانية الدفع بلاعب الأهلي محمود حسن تريزيغيه في التشكيل الأساسي، بعدما جلس بديلاً أمام بلجيكا. كما وعد مدرب منتخب مصر بعد التعادل مع بلجيكا بمنح فرصة أكبر للمهاجم الشاب حمزة عبدالكريم لاعب برشلونة الإسباني الذي شارك بديلاً لصلاح في آخر ربع ساعة من مباراة الجولة الأولى.

وتبرز عناصر أخرى في منتخب مصر مثل إمام عاشور الذي هز شباك بلجيكا بتسديدة صاروخية ليفوز بجائزة رجل المباراة، ويعاونه في خط الوسط الثنائي مروان عطية ومهند لاشين، ومعهم الظهيران أحمد فتوح يساراً، ومحمد هاني يميناً.

في المقابل، يتميز منتخب نيوزيلندا بالقوة البدنية والسرعات، ولكن مدربه دارين بيزلي لن يراهن على المهاجم المخضرم كريس وود لاعب نوتنغهام فورست الإنجليزي فحسب، الذي سجل 45 هدفاً بقميص منتخب بلاده.

وستكون مواجهة فانكوفر هي الرابعة بين مصر ونيوزيلندا والأولى على المستوى الرسمي بعد ثلاث مباريات ودية، حيث تميل الكفة ناحية الفراعنة بعد الفوز 1-صفر، والتعادل 1-1 في مباراتين وديتين عام 1999 استعداداً لبطولة كأس القارات. كما فاز الفراعنة على نيوزيلندا بنتيجة 1-صفر، في مباراة ودية أقيمت في مارس 2024.

السعودية تتحدى إسبانيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المنتخب الإسباني لكرة القدم ونظيره السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين بعد تعادلهما في الجولة الافتتاحية. ودخل المنتخب الإسباني البطولة كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه في مباراته الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر، واكتفى بالتعادل السلبي، فيما انتهت مباراة السعودية مع أوروغواي بالتعادل 1-1.

وعلى الورق، تبدو إسبانيا المرشح الأبرز لتحقيق الفوز في مواجهة الأحد، لكن المنتخب السعودي أثبت في مباراته الأولى أنه قادر على صناعة المفاجآت.

الرأس الأخضر يطارد مفاجأة جديدة

يخوض منتخب أوروغواي مواجهة مهمة أمام منتخب الرأس الأخضر على ملعب ميامي، ضمن منافسات الجولة الثانية، في لقاء قد يضع أحد الفريقين على أعتاب التأهل إلى دور الـ32. وتبدو حسابات المجموعة مفتوحة على جميع الاحتمالات بعد الجولة الأولى، حيث تتساوى المنتخبات الأربعة برصيد نقطة واحدة لكل منها. وتتصدر أوروغواي الترتيب بفارق الأهداف عقب تعادلها 1-1 مع السعودية، بينما يحتل منتخب الرأس الأخضر المركز الرابع، رغم تحقيقه واحدة من أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن بعدما فرض التعادل السلبي على المنتخب الإسباني في أول ظهور له بتاريخ كأس العالم.

بلجيكا تصطدم بإيران

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين منتخبي بلجيكا وإيران، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة لكأس العالم. ويسعى كل منتخب إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة وتعزيز فرصه في بلوغ الدور التالي، وتكتسب المباراة أهمية استثنائية بعد تعادل الفريقين في الجولة الافتتاحية (بلجيكا أمام مصر 1-1، وإيران أمام أمام نيوزيلندا 2-2) ما أبقى المنافسة في المجموعة مفتوحة على مختلف السيناريوهات.

وأثار الأداء الجماعي لبلجيكا تساؤلات بشأن جاهزية المنتخب للمنافسة على أعلى المستويات، في المقابل، قدم المنتخب الإيراني أداءً لافتاً في مباراته الأولى أمام نيوزيلندا.

• مدرب مصر حسام حسن سيميل لمجازفة هجومية أكبر أمام نيوزيلندا مقارنة بخطته المتوازنة بين الدفاع والهجوم أمام بلجيكا.